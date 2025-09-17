ヤギグループのWEAVAが基幹ブランド「TATRAS」の国内直営店を新たにオープン

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ（本社：大阪市中央区・東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：八木隆夫、以下「当社」）のグループ会社である株式会社WEAVAは、上質な素材と美しいシルエットを持ち、都会的で洗練されたウエアで知られる「TATRAS」の国内直営店を新たに3店舗オープンいたします。

全国に店舗を構える「TATRAS」は25AWシーズン中、9月5日（金）にオープンしたTATRAS 福岡店を

皮切りに、9月18日（木）にTATRAS 福屋広島駅前店、10月4日（土）にTATRAS 仙台店の3店舗の直営店を新たにオープンいたします。

九州地区、広島、仙台それぞれのエリアにて初の常設店舗の出店となります。2025年秋冬コレクションは、1970年代のヴィンテージスポーツウェアの魅力と、機能美を備えたミリタリーウェアの構築的な要素を融合し、モダンでグラフィカルな感性を加えることで、これまでにない存在感を放つアイテムを展開。TATRASならではの美意識と革新性が融合し、日常に新たなスタイルとインスピレーションをもたらします。

新店舗ではTATRASの最新コレクションから人気アイテムまで、本格的な秋冬シーズンに向け豊富なコレクションを展開致します。

新店舗の概要

・9月5日 オープン

■TATRAS 福岡店■

福岡県福岡市中央区天神１丁目１１－１

ワン・フクオカ・ビルディング 2F

(2026.1/末までの営業予定)

・9月18日 オープン

■TATRAS 福屋広島駅前店■

広島県広島市南区松原町９－１ 1F

・10月4日 オープン

■TATRAS 仙台店■

宮城県仙台市青葉区中央2-5-10 新伝馬町ビル1F

特設サイト

https://tatras-official.jp/blogs/news/newstoreopen2025

当社のグループ会社、株式会社WEAVAの基幹ブランドであるTATRASは、生産拠点からデザイン、販売にいたるグローバルなネットワークを駆使したブランドとして発展してきました。「WEAVA」には、お客様との絆や、国内外の様々な協力パートナーとのコラボレーション、伝統と革新といった要素など、様々なものを「織り成す=(WEAVE)」ことによって企業として発展するという想いと、社員全員が自主的に個々の経験と能力を発揮して、商品や売り方など ファッションビジネスの新しい未来を「作り出していく」という想いがこめられています。

当社グループは、「人・地域・国を結びながら、マテリアルからアパレル、ブランド・ライフスタイルに至る繊維の可能性をイノベーションによって引き出していく」というVISIONを掲げております。今後ともグループ一丸となってVISIONの実現に向けてさらに加速してまいります。

以上