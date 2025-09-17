「統合報告書2025」発行のお知らせ

いちご株式会社

当社は、当社グループの取り組みや企業価値についてより深くご理解いただき、ステークホルダーの皆さまとの対話のきっかけとすることを目的に、当社として初めて統合報告書（「統合報告書2025」）を発行いたしましたので、お知らせいたします。

■ 「統合報告書2025」の概要

当社は、本報告書を重要なコミュニケーションツールとして位置づけ、現存不動産を壊さずに活かす「心築（しんちく）」（※）を軸とした価値創造プロセスのほか、持続的成長を可能にする当社事業の全体像、各事業戦略について記載しております。また、当社が注力する事業活動を通じたサステナブルな社会実現に向けた取り組みも紹介しております。

（※）心築（しんちく）とは、いちごの不動産技術とノウハウを活用し、一つ一つの不動産に心を込めた丁寧な価値向上を図り、現存不動産に新しい価値を創造することで、日本における「100年不動産」の実現を目指しております。

■ 「統合報告書2025」当社ホームページ掲載URL

https://www.ichigo.gr.jp/ir/library/integrated_report

※ 英語版は後日公開を予定しております。