【9月24日（水）、10月2日（木）12:00～ 無料オンラインセミナー】AI導入の一歩が競争力を決める─海外先進事例に学ぶ素材・機能化学メーカーの生産革新！

メタリアル・グループの株式会社ロゼッタ（代表取締役：五石 順一）は、無料オンラインセミナー「AI導入の一歩が競争力を決める ─海外先進事例に学ぶ素材・機能化学メーカーの生産革新！」を9月24日（水）および10月2日（木）に開催いたします。

※両日とも同一内容です。

新素材の開発競争が激化する現代において、海外の素材・機能化学メーカーは、すでに生成AIを研究開発、知的財産管理、生産プロセスに活用し、劇的な生産性向上を実現しています。この技術革新に乗り遅れることは、企業の競争力低下に直結しかねません。

本ウェビナーでは、海外の先進企業がどのように生成AIを戦略的に導入し、具体的な成果を出しているのか、その成功事例と実践的なノウハウを凝縮してお伝えします。

このウェビナーに参加することで、自社の未来を左右するAI導入の第一歩を踏み出すための具体的なヒントを得られるでしょう。

◆このような方にオススメ◆

- 【経営層・DX推進担当者】AI導入の号令は出したものの、具体的なロードマップが描けず、次の一手を決めかねている方- 【研究開発・生産部門の方】論文調査や新素材開発の長期化に課題を感じ、劇的な効率化を求めている方- 【知財・法務部門の方】特許調査や出願書類作成の膨大な作業から解放されたい方

＜開催概要＞

【開催日時】1日目：2025年9月24日（水）12：00～13：00

2日目：2025年10月2日（木）12：00～13：00

【開催場所】オンライン（Microsoft Teams使用）

【登壇者】 三好 真（株式会社メタリアル 株式会社ロゼッタ／最高戦略責任者）

【参加費】 無料

＜登壇者 三好 真（みよし まこと）プロフィール＞

慶應義塾大学在学中に起業・事業売却後、デロイトトーマツコンサルティングでのグローバル戦略経験を経て、Google合同会社ではAPAC・北米市場向け成長支援に従事。

現在は株式会社メタリアルのCSOとして、採用・M&A・事業開発から組織戦略まで幅広く担当。

東南アジアのリアルなAI活用現場に精通したプロフェッショナルです。



■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名：株式会社メタリアル

URL：https://www.metareal.jp/

所在地：東京都千代田区神田神保町 3-7-1 ニュー九段ビル

代表者：代表取締役 五石 順一

設立：2004年2月

事業内容：業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

■株式会社ロゼッタについて

国内最大のAI翻訳リーディングカンパニーとして培った6,000社以上の顧客基盤と技術力を基に、製薬・製造・法務・特許・金融等の各業界に特化した専門文書作成に貢献するAIサービスを提供している。

主力サービス：専門用語に強い高精度AI翻訳「T-4OO」

（特徴）

1. 生成AI×専門翻訳を実現。常に進化する翻訳プラットフォーム

2. 精度95％を誇る超高精度の自動翻訳

3. 専門2,000分野・100言語をカバー

4. 国内サーバーによる最高水準のセキュリティ

5. スキャン画像PDFも丸ごと翻訳

6. 個社の社内用語を自動で翻訳結果に反映

その他に、製薬業向け生成AIソリューション「ラクヤクAI」、議事録＆翻訳AIツール「オンヤク」などのサービスを提供。

社名：株式会社ロゼッタ

URL：https://www.rozetta.jp/

代表者：代表取締役 五石 順一

事業内容：AI翻訳および専門文書AIの開発・運営