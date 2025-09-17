「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」（9月25日（木）～28日（日））に出展します

株式会社商船三井

商船三井グループは、9月25日（木）～28日（日）の4日間 愛知で開催される「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」に船旅の魅力をお届けする体感型共同ブースを出展します。

LNG燃料フェリー「さんふらわあ くれない」クルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI」

株式会社商船三井、株式会社商船三井さんふらわあ、商船三井クルーズ株式会社、エムオーツーリスト株式会社の共同ブースでは、船内を360度映像で体験できるVRコンテンツをご用意し、フェリー「さんふらわあ」とクルーズ「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」の船内の臨場感を会場でお楽しみいただけます。また、9月27日（土）13:50～14:20には特別コーナーステージにて、多彩な船旅の魅力をご紹介します。

また、アンケートにご回答頂いた方にはオリジナルのノベルティグッズをプレゼントいたします。ご来場の際は、ぜひ当社グループのブースへお立ち寄りください。

【開催概要】

日時：2025年9月25日（木）～28日（日）※9月25（木）～26日（金）は一般入場なし

会場：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）

主催：公益社団法人 日本観光振興協会 ほか

ブース位置：展示ホールE「クルーズエリア」内

申込み方法：ツーリズムEXPOジャパン(https://www.t-expo.jp/public)

・前売入場券：大人お一人様：1,000円（税込）

（申込期間：9月26日（金）23:59まで）

・当日入場券：大人お一人様：1,300円（税込）

（申込期間：9月28日（日）16:30まで）