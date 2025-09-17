Optiver Holding B.V.

2025年9月14日、日本の著名な投資教育者であり実践派として知られる 高橋誠氏 がアドバイザーを務める世界有数の世界的な高速取引会社 Optiver（オプティバー） は、日本金融庁との合意のもと、AI取引システムを自社の機関口座に全面導入し、実運用を完了した と正式に発表した。

これは単に個人投資家の取引手法の進化にとどまらず、日本の投資環境全体における取引スタイル転換の 歴史的な一歩 となる可能性を示している。

高橋誠氏主導により、実運用段階へ前進

金融庁の全程監督下での導入

今回の導入プロジェクトは、金融庁の全面的な協力と支援のもとで進められ、すべての変更内容は同庁の全程監督下で実施された。

同庁はAIによる実取引の実用性に早くから着目し、海外調査に職員を同行させたほか、モデル適用範囲、システムのコンプライアンス、リスク管理体制についても明確な指導方針を提示した。

新システムの特徴

今回導入されたAI取引システムは以下の機能を備え、「人とAIの協調運用」 という新たなモデルを実現している：

取引前のデータスクリーニング

取引中のリアルタイム監視

自動注文およびリスクコントロール機能

重要局面における人間による戦略修正の余地確保

これにより、AI取引は「概念」から「実践」へと移行し、日本の自動化投資は初めてグローバル水準と真に接続されたと評価されている。

海外調査と現場の声

高橋誠氏は導入に先立ち、シンガポールのファンド、オーストラリアの証券会社、上海の高頻度取引チーム、ニューヨークのヘッジファンドなどを調査。次のように述べている：

「世界の主要市場では、AIはもはや『研究室のおもちゃ』ではなく、『日々の実取引を担う主要ツール』となっています。」

業界関係者のコメント

このニュースは投資界に大きな衝撃を与え、複数の関係者が以下のようにコメントしている：

「この連携は、日本国内におけるAI取引モデル学習の大きな契機となるだろう」

「日本の個人投資家がツールの進化に追いつかなければ、次のサイクルで淘汰される可能性がある」

「今回のOptiverの動きは、グローバル機関が日本市場を再評価し、技術提供の意欲を示すものだ」

市場背景と意義

日経平均が高値圏でのもみ合いを続ける中、個別銘柄の動きは激しく分かれ、スピードと規律を要する取引の重要性 がかつてないほど増している。今回のAI取引システム実装は、日本株式市場が 新たな段階に突入した象徴的な出来事 と位置づけられる。

今後の展開

本システムは今後、限定的なユーザー向けにテスト導入され、その後は 段階的に実運用戦略の共同研究・体験プログラムとして展開 される予定である。

Optiver Holding B.V.について

Optiver は、世界的なマーケット メーカーです。世界で最も古いマーケット メーカーの 1 つとして、Optiver は 1986 年から金融市場の改善に取り組んできました。世界中の市場に流動性を提供することで、Optiver は市場の効率性、透明性、安定性を高めています。

本件に関するお問合わせ先

会社名：Optiver Holding B.V.

連絡先：高橋誠氏

メールアドレス：Japancareers@optiver.com.au

ウェブサイト：https://optiver.com/