【とりでん】9/17(水）～　とりでんの『お月見』フェア！期間限定で開催します。

KOZOホールディングス株式会社

『とりでん』のご紹介

心をこめて炊き上げる釜飯や、バラエティ豊かなこだわりの串焼き・お料理をお気軽にお楽しみ頂ける業態です。

今回、とりでんでは期間限定で「とりでんのお月見」を開催いたします。

とろーり濃厚な卵黄が食欲をそそる、とりでんの「秋の月見メニュー」9月17日より登場！

まろやかな卵と、こだわりの鶏料理が織りなす絶妙なハーモニーを、ぜひご堪能ください。

◆販売開始日 2025年9月17日（水）

※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます

炭火で炙った香ばしいつくねと、濃厚な卵黄が絡み合う贅沢な釜飯です。

● 炙り焼きつくねの月見釜飯

890円(税込979円)

ふわふわの鶏そぼろと、とろーり卵黄が絡み合う、とりでん自慢の釜飯です。

● 親子そぼろ釜飯

890円(税込979円)

ピリ辛の豚キムチにとろとろの卵を乗せ、まろやかな味わいに。熱々をかき混ぜてどうぞ。

● 鉄板月見豚キムチ

890円(税込979円)

熱々の鉄板で提供するつくねに、とろとろの卵黄を絡めて。一口食べれば、旨味が口いっぱいに広がります。

● 鉄板月見つくね

430円(税込473円)

新鮮な鶏むね肉を特製の胡麻だれと卵黄で仕上げた、ユッケ風の一品です。

● 鶏の胡麻だれユッケ

650円(税込715円)

● 鮭ときのこのホイル包み焼き

680円(税込748円)

他にも様々な料理に合うお酒、飲み物をご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ、とりでんにお越しください！

【会社概要】

アスラポート株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

代表取締役社長：川上 英二

事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業

■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/

■とりでん公式ホームページ https://www.tori-den.com/