航空エンジン出荷前運転試験にSAFを利用

IHIは、民間航空機用エンジンの整備事業を手掛けている瑞穂工場（東京都西多摩郡瑞穂町）において、エンジン整備後の出荷前運転試験に使用する燃料として、廃食油などを原材料とした混合バイオ燃料（SAF：持続可能な航空燃料）の導入を決定しました。SAFの活用により、エンジン整備事業におけるCO2排出量削減に取り組みます。

本件は、東京都が策定した「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」として推進する環境負荷の少ないバイオ燃料の商用化・実用化を支援する事業（※）において、「バイオ燃料使用促進のための地域連携／エンジン出荷運転のSAF導入」として選定されています。

IHIは、様々な民間航空機用エンジンの国際共同開発事業に主要パートナーとして参画し．エンジンの設計・開発・製造からメンテナンスまでのライフサイクル全般で事業を展開しています。今後、航空機需要の伸びに応じて、整備台数もさらに増加する見込みです。そのため、整備事業の拡大と並行して環境負荷を低減するために、瑞穂工場でのSAFの導入を決めたものです。今後、SAF導入に向けた手続きなど各種準備を実施し、2026年下期からの使用を見込んでいます。

IHIでは、今後、瑞穂町地域から集めた廃食油などを原材料としたSAFをエンジン整備事業に活用することで、自社にとどまらず、地域としてのCO2排出量削減に寄与してまいります。

さらに、瑞穂工場では、CO2排出量削減のためのさまざまな取り組みを進めることで、工場として「2030年度GHG（Scope1．2）排出量の2019年度排出量からの半減」を目指します。

PW1100G-JMエンジン（出典:JAEC）

※ 『脱炭素燃料活用における事業化促進支援事業』

新分野における脱炭素燃料関連産業拡大の活性化．およびそれによる東京都の脱炭素化を推進するために脱炭素燃料普及拡大に対し支援する事業。

