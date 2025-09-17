ryka、足袋型ソックス【R-SOX6】からレオパード柄の新色発売！

ゼット株式会社

ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）が取り扱う『ryka』（ライカ）ブランドより、人気の足袋型ソックスの6cm丈【R-SOX6】からレオパード柄の新色4色を2025年9月中旬に発売しました。

リリースページはこちら :https://zett.jp/article_source/data/news/detail/000579.html

- 足袋の形状により親指が自由になるため、力が入りやすく激しい運動においても、常に安定したパフォーマンスが発揮できる。- 土踏まずアーチサポートが、運動時の足のバネとしての機能を果たす重要な土踏まずのアーチの形状を保持することにより、パフォーマンスが発揮できる。- 母趾球・小趾球の形状に合わせた立体設計によりフィット感が増し、シューズ内のもたつきも解消できる。

R-SOX6 BWLR-SOX6 LGLR-SOX6 PGLR-SOX6 LBL[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/509_1_3c145087692369e62a3c8ba667160db2.jpg?v=202509170727 ]

オンラインショップはこちら :https://zettshop.net/itemlists/search?keyword=SOX6

『ryka』は、35年以上もの間、女性の為のスポーツシューズを提供し続けている世界有数のスポーツシューズブランド。

35年以上にわたり、『ryka』は女性専用のスポーツシューズを革新してきました。

足の形からストライドの角度まで、女性ならではの足のスタイルがあることを意識しながら開発しています。

rykaシューズは、トータルデザインを意識しスタイリッシュかつ高いフィット感でアクティブな女性に最適。

ホールド性を追求した踵設計と広めの前足部により、ホールド性とサポート性を取り入れています。

フィットネスを通して生活を豊かにすることを約束し、rykaの革新的なデザインは最大のパフォーマンスと快適さで、より良いダンスエクササイズに貢献し、スポーツシューズの新鮮で新しいスタイルを提供し続けています。

rykaシューズは、新鮮で革新的なデザインと高い機能性で、インストラクターから一般の方まで、フィットネスを楽しむ幅広い層にご利用いただいています。

●ryka公式ブランドサイト

https://www.ryka.jp/

●ゼットオンラインショップ【ryka】

https://zettshop.net/brand/ryk

●ryka公式Instagramアカウント @ryka_jp

https://www.instagram.com/ryka.jp/

●ryka公式Facebookアカウント ＠rykajapan

https://www.facebook.com/rykajapan

【消費者・読者からのお問い合わせ先】

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB：https://www.ryka.jp/