助成財団センター・レポート「日本助成財団の状況 2023&2024」[電子書籍版]　販売中

公益財団法人助成財団センター

日本の民間助成団体の実態や動向を、公益財団法人助成財団センターが運営するデータベース上の調査等を通して明らかにし、助成財団関係者や助成財団に関心を持つ方に分かり易い形でお届けする報告書を発行致しました。

例年ご注目をいただいている、「資産総額上位100団体」「年間助成額上位100団体」の各状況に関するご報告についても収録しています。

本報告書が、国内民間助成の現状のご参考となり、より豊かな公益活動の発展につながる一助となれば幸いです。

▼電子書籍のご購入はこちら（Rakuten booksのサイトへ移動します）▼

Rakuten books :https://books.rakuten.co.jp/rk/2a914709c7d83049927b8eae3e34b591/

助成財団センター・レポート2023＆2024

＜収録内容＞

概況

（1） 助成団体の定義

（2） 公益法人・一般法人の概況

（3） 調査分析の対象データについて

資産および助成事業規模

（1） 資産総額の規模

（2） 年間助成額の規模

（3） 経年変化と年間助成金額の各種割合

事業プログラムについて

（1） 事業プログラムにおける事業形態と分野のカテゴリー

（2） 分析対象となる事業プログラムについて

（3） 事業形態ごとの事業プログラム数

（4） 事業形態ごとにおける事業プログラム詳細分類

補章

（1）データベース調査の事業形態と分野

（2）2022年度のデータベース調査 資産総額上位100団体の状況

（3）2022年度のデータベース調査 年間助成額上位100団体の状況

＜商品情報＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114747/table/18_1_d315f1b9a4c9bda8682c69ca21230dfe.jpg?v=202509170727 ]

＜本書に関するお問合せ＞

公益財団法人 助成財団センター

〒160-0022

東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーヴ新宿4F

https://www.jfc.or.jp/contact/

※お問合せ項目は「出版物」をご選択ください。