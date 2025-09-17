ニューバランス ランニングフェスティバル「Run your way. Park」全コンテンツラインナップを発表

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2025年9月27日（土）、28日（日）に明治神宮外苑・都立明治公園にて開催する新しいランニングフェスティバル「Run your way. Park」を開催いたします。

ニューバランス ランニングのスローガン「Run your way. 見つけよう、あなたの道を。」のもと、すべてのランナーが“自分らしいランニング”を見つけられるフェスティバル。すでに発表した「New Balance GAIEN 5K」（募集終了）、「Run your way Relay 10K」に加えて、2日間に開催するランナーに寄り添った多彩なプログラムとスペシャルゲストを発表し、申し込みもスタートいたします。

特設サイト：https://shop.newbalance.jp/lp-runyourway-park.html

2025年9月27日（土）https://moshicom.com/132716/ （先着）

2025年9月28日（日）https://moshicom.com/132773/ （先着）

ランニングフェス「Run your way. Park」を盛り上げるラインナップ

ニューバランス契約アスリートが日頃から行っているトレーニングやプログラムを追体験できる「アスリートレシピ」プログラムや、パートナーシップ契約を締結しているフィットネスプロデューサー AYAさんによるランナーのためのフィットネストレーニング、ニューバランスランニングアドバイザー 西谷綾子さんによる睡眠改善ランセッション、経験豊かなNBRCコーチ陣によるランセッション、そのほか、ランニングカテゴリーで掲げる「Run your way.」の2025年グローバルキャンペーンに登場しているランニングコミュニティ ikism（イキズム）によるPhoto Exhibition & Zine、GOGIRL（ゴーガール）主催の「Run&Picnic」など、様々なランナーの発見を広げる多彩なプログラムを開催いたします。

【ランナーのパフォーマンス向上プログラム】

ランナーのためのスポーツ栄養セミナーや、ヨガやメディテーションでコンディションを整えるプログラムなど、ランニングセッションだけでなく、ファイテン主催のセルフボディケアセミナーやランナーのパフォーマンス向上のための様々なプログラムもご用意しています。

【スペシャルゲストとMEET＆RUN】

ニューバランスが協賛する都立明治公園を拠点とするランニングコミュニティ 「Runner’s Park Tokyo」の協力によるコンテンツもラインナップ。「東京レガシーハーフマラソン2024」アンバサダーを務め、様々なマラソン大会へ出場されている元競泳日本代表 入江陵介さんやタレントのハリー杉山さん、ワタリ119さんと一緒に走れる貴重なランニングセッションも実施。

■フェスならではの体験ブースでは「東京レガシーハーフマラソン2025」限定アイテム先行販売も

アクティビティだけでなく、ランニングを楽しむための様々なコンテンツも盛りだくさん。

ニューバランスの最新ランニングシューズの展示・試し履きブースや、「東京レガシーハーフマラソン2025」限定アイテム先行発売、デザイン＆アートユニット GOO CHOKI PARとのコラボレーションによるランニングアパレルの販売＆ワークショップも行います。

会場を盛り上げるDJプレイや、エナジーチャージ＆リカバリーフードのキッチンカーも集う、まさにランナーのためのフェスとなる2日間です。

（ランニングコミュニティGOGIRL主宰の浅野美奈弥さんのデリバリーサービス美菜屋も出店）

MAP

PDFはこちら

https://company.newbalance.jp/wp-content/uploads/2025/09/41fa67fde30eedb40b36a0fbf04cd1ee.pdf

スケジュール

PDFはこちら

https://company.newbalance.jp/wp-content/uploads/2025/09/5a6b94e50563a6ab8521adb2595d2e10.pdf

この秋、ニューバランスがランナーのためにプロデュースする2日間。ランニングを様々なアプローチで楽しみ尽くす「Run your way. Park」で特別な週末を体験してください。

【イベント概要】

イベント名：Run your way. Park

開催日時： 2025年9月27日（土） 9:30～15:00

2025年9月28日（日） 10:00～15:00

会場：都立明治公園

参加費：無料

「Run your way. Relay 10K」「Tokyo City Trace」：https://moshicom.com/132017/

※応募期間は9月17日(水) 18:00まで

主催：

株式会社ニューバランスジャパン

Tokyo Legacy Parks株式会社

後援：新宿区、東京マラソン財団（※後援は「New Balance GAIEN 5K」「Run your way Relay 10K」のみ）

【問い合わせ】

Run your way. Park事務局 info@nbrunning.jp

受付時間：平日10:00～17:00

