ルビー・グループ、広告効果を最大化するデータフィード活用術を「dfplus.io」公式サイトの導入事例で公開

ルビー・グループ株式会社

EC構築・運用・フルフィルメント・マーケティングまで一貫したサービス提供を行うルビー・グループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩田 進、以下「ルビー・グループ」）は、株式会社フィードフォース（所在地：東京都港区、代表取締役：塚田 耕司）が提供するデータフィード統合管理プラットフォーム「dfplus.io」の公式サイトにて、当社の支援事例が紹介されたことをお知らせいたします。

本記事では、当社のマーケティングチームが、複雑化するWeb広告運用において、いかにしてクライアントの広告効果を最大化しているか、その裏側にあるデータフィード活用の具体的な戦略やツールの重要性についてマーケティングチーム長の尾崎が解説しています。

■データフィード広告運用の課題とソリューション

GoogleのP-MAXキャンペーンやCriteo、Meta広告など、複数の広告媒体を横断したデータフィード広告は、EC事業の成長に不可欠です。

しかし、その一方で

「媒体ごとにフィードを用意するのが大変」

「仕様変更が多く、管理・更新に工数がかかりすぎる」

「セールや在庫情報をスピーディに広告へ反映できない」

といった課題により、機会損失や担当者の負担増大に繋がっているケースが多く見られます。

このような課題に対し、当社では「dfplus.io」をいち早く活用。

データフィード管理の工数を大幅に削減し、そこで創出された時間を、より戦略的な広告運用やクリエイティブの最適化といった、本質的な価値提供に充てる体制を構築してまいりました。

今回の掲載記事では、その具体的な手法と成果が紹介されています。

■掲載記事

「Google、Criteo、Meta を実施するなら dfplus.io」有名ブランドの EC 運用を多数手がけるルビー・グループにとって dfplus.io の "使い所" とは

https://dfplus.io/usecase/rubygroupe

■本記事に登場する担当者のご紹介尾崎 達哉

ルビー・グループ株式会社 マーケティングチーム チーム長

インターネット広告代理店にて約9年間、営業から運用実務までを幅広く経験し、ルビー・グループに参画。現在はラグジュアリーブランドを中心に、データフィードを活用したCriteoやGoogleショッピング広告からSNS広告まで、幅広い媒体運用を通じてクライアントのマーケティングROI向上に貢献。

■ルビー・グループ株式会社について

会社名:ルビー・グループ株式会社

本社:東京都渋谷区富ヶ谷2-43-10

代表取締役:岩田 進(いわた すすむ)

設立:2011年1月12日

URL:https://rubygroupe.jp/

主要株主:株式会社イルグルム

事業内容:ECサイトの構築、一括運営、およびEC事業コンサルティング 等

■株式会社フィードフォースについて

会社名:株式会社フィードフォース

本社:東京都港区南青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F

代表取締役:塚田 耕司(つかだ こうじ)

設立:2006年8月

URL:https://www.feedforce.jp/

主要株主:フィードフォースグループ株式会社

事業内容:データフィード関連事業、デジタル広告関連事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業 等

