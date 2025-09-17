『ロードナイン』正式サービス50日を記念したアップデート＆イベントを開催

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

■7番目のアビリティスロットを追加、新規実績達成で解放可能に

■新イベントダンジョン「黒い実験室」を実装

スマイルゲートは、NX3GAMESが開発したMMORPG『ロードナイン』が正式サービス開始から50日を迎えたことを記念したアップデートを実施しました。

今回のアップデートでは、新規実績を達成することで解放可能となる「7番目のアビリティスロット」や、新イベントダンジョン「黒い実験室」、さらにオフラインモードで選択できる新地域「聖戦士団激戦地」などが追加され、プレイヤーの冒険体験がさらに拡張されます。

また、50日を記念した特別なキャンペーンも同時開催されます。

ログインイベント、交換イベント、特別ミッションイベント、新規ユーザー向けイベントなど、多彩なコンテンツが用意され、既存プレイヤーも新規プレイヤーも楽しめる内容となっており、記念商品やバトルパスシーズン4も登場します。

アップデート内容の詳細は、公式コミュニティのお知らせや、公式YouTubeから確認可能です。

▼アップデート内容のお知らせはこちら！

https://page.onstove.com/l9asia/jp/view/11066555?boardKey=138898

▼公式YouTubeのアップデート動画はこちら！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cBdAWjiwVAE ]

『ロードナイン』は、「無限に広がる可能性、自分流MMORPG」をコンセプトに、今後も継続的なアップデートを通じてプレイヤーの皆様に新しい冒険を提供してまいります。

『LORDNINE：自分流MMORPG』に関する情報は、公式コミュニティより確認可能です。

ゲーム情報

[ タイトル ] ロードナイン

[ ジャンル ] MMORPG

[ 対応OS ] PC / iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年7月31日

ウェブサイト情報

公式サイト：https://l9asia.onstove.com/

公式コミュニティ：https://page.onstove.com/l9asia/jp

公式X：https://x.com/LORD9_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@LORDNINE_JP

スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/