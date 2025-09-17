株式会社ヴァンドームヤマダ

「ありのままの自分」が主役、をコンセプトに、年齢を問わず全てのジェンダーにフィットするデザイン性で上質なジュエリーを提案するLAHでは、9月17日よりオータムコレクションを開催。

自分自身の揺るがない個性を表現できる、存在感のあるジュエリーを提案します。

ネックレス(SV925,K18YG)\47,300 ※2026年1月12日までの期間限定プライス、ピアス(SV925,K18YG)\82,500

クリーンな印象を持つサークルモチーフに、K18イエローゴールドのクロススタッズを組み合わせたモダンなジュエリーが登場。

放射状のディティールを施したクロススタッズと、滑らかに仕上げたサークルとの絶妙なコントラストが、洗練された印象を生みます。

程よく立体感のあるデザインは、シンプルでありながらも印象的で、イエローゴールドの輝きが上質な存在感を演出します。

ネックレス(SV925,K18YG)\47,300 ※2026年1月12日までの期間限定プライス、ブレスレット(SV925,K18YG)\198,000、ピアス(SV925,K18YG)\82,500

【Present】

期間中、商品を税込30,800円以上お買い上げの方へ、LAHオリジナルブランケットをプレゼントいたします。



※数に限りがございます。ご了承ください。

LAH公式オンラインストア ≫≫https://vendome.jp/lah(https://vendome.jp/lah)

Autumn Collection ≫≫https://vendome.jp/lah/feature/lah_autumncollection_2025(https://vendome.jp/lah/feature/lah_autumncollection_2025)

LAH 公式Instagram ≫≫https://www.instagram.com/lah_jewelry/(https://www.instagram.com/lah_jewelry/)