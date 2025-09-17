【ルイ・ヴィトン】ジェリー・ロール、「Grace for the World」でルイ・ヴィトンを着用しパフォーマンス

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ジェリー・ロールが、サン・ピエトロ広場で開催された「Grace for the World」イベントで、ルイ・ヴィトンを着用しパフォーマンスを行いました。

ジェリー・ロールは、ネイビーのジップアップニットジャケットに、ブラックのシルクシャツとブラックのパンツを合わせました。

