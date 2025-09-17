ALCANTARA(R)がBMWの日本向け最新限定モデルBMW X5とBMW X6のEdition Shadowのインテリアに採用

アルカンターラ

世界が注目するメイド・イン・イタリーのブランド・マテリアル「ALCANTARA(R)（アルカンターラ）」は、BMWとの長年にわたるグローバルなコラボレーションを継続し、BMWから新しく日本限定モデルとして発売された、BMW X5 Edition ShadowとBMW X6 Edition Shadowのインテリアに採用されました。

BMW X5 Edition Shadow、ならびに、BMW X6 Edition Shadowは、エレガンスとスポーティネスの両方を高めるブラックをテーマにした特別なデザインが特徴です。

インテリアでは、ルーフ・ライニングにALCANTARA(R)を採用することで、キャビンの雰囲気を向上させ、洗練された上質な環境を創り出しています。

独特の柔らかな手触りと豪華な魅力で知られるこのメイド・イン・イタリーのマテリアルは、インテリアの視覚的な美しさだけでなく、機能面でのパフォーマンスも高めます。

ALCANTARA(R)の採用により、BMW X5 Edition ShadowとBMW X6 Edition Shadow はデザイン性と快適性の完璧なバランスを実現し、ドライバーと乗員にプレミアムでユニークな本質を完全に体現するドライブ体験を提供します。

BMWとALCANTARA(R)両ブランドによる長年にわたるコラボレーションは、イノベーション、クラフツマンシップ、先進的なデザインの完璧な融合を体現しています。

ALCANTARA(R)の独特なマテリアルをBMWのモデルにシームレスに統合することで、このパートナーシップは没入感のある多感覚体験を創造し、すべてのドライブを比類のないラグジュアリーな体験へと押し上げます。

「FREUDE by BMW」にてALCANTARA(R)の世界観を特別展示

9/17（水）から9/30（火）まで、BMWブランド・ストア「FREUDE by BMW（フロイデ・バイ・ビーエムダブリュー）」（東京・麻布台ヒルズ）では、この新しいコラボレーションを記念して、ALCANTARA(R)の世界観を紹介する特別展示を行います。

この展示では、BMW X5 Edition Shadow、ならびに、BMW X6 Edition Shadowに採用されたALCANTARA(R)の役割を強調するだけでなく、映像や展示品を通じて、ファッション、アクセサリー、ハイテク、ライフスタイルなど多様な分野における本マテリアルの独特な特性、汎用性、魅力を紹介いたします。

ALCANTARA(R)は、このキャンペーンを通じて、BMW X5 Edition Shadowと、BMW X6 Edition Shadowのインテリアに採用されたマテリアルの魅力を、より多くの方に体感していただけることを期待しています。

特製ボストンバッグ特別プレゼント

BMW X5 Edition Shadowと、BMW X6 Edition Shadow のインテリアに採用されているものと同じALCANTARA(R)で作られた特製ボストンバッグを抽選で2名様に進呈するキャンペーンを実施。

このボストンバッグは、表面にBMWロゴ、内側にはALCANTARA(R)ロゴの入ったタグが配されています。

※キャンペーン応募期間： 2025年9月17日（水）～10月19日（日）11：59 pm

※応募詳細：https://www.bmw.co.jp/ja/campaign/2025/202509-bmw-x5-x6-edition-shadow-alcantara-campaign.html

その他のキャンペーン特典

プレゼントキャンペーンへの応募完了メールを「FREUDE by BMW」のスタッフに提示すると、同ブランド・ストア内の「CAFE & BAR B」で利用できるソフトドリンクの無料チケットが進呈されます。

※無料チケットの獲得には、BMW Japan LINE公式アカウントの友だち登録が必要です。

BMW X5 Edition Shadow/ BMW X6 Edition Shadowについて

BMW X5 Edition Shadow は、1999年に誕生したスポーツ・アクティビティ・ビークル（SAV）の先駆的モデルBMW X5をベースとした限定車で、日本全国120台限定で導入されます。BMW X6 Edition Shadow は、2008年に誕生した世界初のスポーツ・アクティビティ・クーペ（SAC）であるBMW X6をベースとした限定車で、日本全国40台限定で導入されます。

両モデルともブラックをテーマにした限定車として、M Sport Package Pro をベースに、22インチのオール・ブラック・ホィールやBMW Individual ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリムを装着しています。また、日本において BMW が初めて国土交通省からの認可を取得した「ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能」を搭載し、「OK, BMW」と話しかけることで車両操作や目的地設定が可能な最新のコネクティビティ機能を有しています。さらに、BMW デジタル・キー・プラスの標準装備により、対応のスマートフォンやスマートウォッチを携行していれば、車両に近づくだけでロック解除が可能です。

キャンペーン概要

主催： ビー・エム・ダブリュー株式会社

会場： FREUDE by BMW（東京・麻布台ヒルズ）

協力： アルカンターラ社

賞品： BMW X5 / X6 Edition Shadow × ALCANTARA(R)オリジナル・ボストンバッグ 2名様

応募期間： 2025年9月17日（水）～10月19日（日）11：59 pm

特設サイト：https://www.bmw.co.jp/ja/campaign/2025/202509-bmw-x5-x6-edition-shadow-alcantara-campaign.html

応募方法： 上記特設サイト内専用応募フォームよりエントリー

アルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）について - www.alcantara.com(https://www.alcantara.com/ja/)

1972年に設立されたアルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）は、メイド・イン・イタリーの品質を誇る最高級マテリアルを提供しています。

ALCANTARA(R)はアルカンターラ社の登録商標であり、独自の技術により生み出された他に類のない優れた感覚、美しさ、機能性を兼ね備えた画期的マテリアルです。

その汎用性の高さから、ファッション、アクセサリー、自動車、インテリアデザインおよび室内装飾、家電など、さまざまな分野の一流ブランドに選ばれています。

これらの特性と、サステナビリティ（持続可能性）という観点からの絶え間ない取り組みにより、アルカンターラは現代のライフスタイルの真のアイコンとなっています。

2009年、アルカンターラ社はカーボン・ニュートラル認証を取得しました。

この目標は、生産活動から排出されるCO2を測定、削減、補償することで達成されています。

この活動の進捗状況を報告するため、アルカンターラ社は、BDO認証を受けたサステナビリティ・レポートを毎年発行しており、その内容は当社ウェブサイト（https://sustainabilityreport.alcantara.com/ja/）でも参照いただけます。