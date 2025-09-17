スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜コラボ記念の魔晶石100個プレゼントは9/24(水)まで！＞
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2025/9/17(水)に「ジョブ別 現想女神＆ソルディオス確率アップガチャ」の販売、および「月ノ国の物語」の開催などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。
■「PSYCHO-PASS サイコパス」コラボは9/24(水)まで！
ストーリークエストを進め、限定アバター「監視官の制服」などコラボだけの報酬をゲットしよう！
さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！
ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！
[コラボクエスト 期間] 2025/9/23(火)23:59まで
[魔晶石100個プレゼント 期間] 2025/9/24(水)メンテナンスまで
■正義を執行せよ！「コラボ限定ガチャ」販売中！
公安局刑事課の特殊拳銃「ドミネーター(魔銃/覇双/羅刹）」を手に入れよう！
作中の演出をイメージしたスキル演出は必見です。コラボ特設サイトで公開しているので、ぜひチェックしてくださいね。
公安局のマスコットキャラクター「コミッサ太郎」「コミッサ花子」になりきれる防具＆アクセにも注目！
[期間] 2025/9/24(水)10:59まで
コラボ特設サイトはこちら
https://sp.mmo-logres.com/event/2509-psycho-pass-collabo/
■「ジョブ別 現想女神＆ソルディオス確率アップガチャ」販売中！
「現想女神」と「ソルディオス」が確率アップ！
ジョブ別ガチャで強力な武器を手に入れよう！
[期間] 2025/9/24(水)10:59まで
■「月ノ国の物語」開催中！
月ノ国の危機を救って、限定アバター「神主の装束」シリーズや限定アバコレなどの報酬を手に入れよう！
また、一定時間ごとに発生する緊急任務では限定アバター「舞子の装束」シリーズなどがGETできます。
[期間] 2025/9/29(月)23:59まで
■他にもキャンペーン実施中！
★毎日ガチャを利用しよう！「1日1回無料！コラボ記念ガチャ」
★バベルのアクセを英雄化しよう！「古代機鋼兵 ジョブ取得応援キャンペーン！」
★コラボをもっと楽しもう！「コラボ記念キャンペーン」
★シュパッとドン！で億ダメージ！「いきなりLv120キャンペーン」
『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要
それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。
王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。
そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――
『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。
オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。
全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。
好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。
■App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925(https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925)
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres)
■AndApp
https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings(https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings)
●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト
https://sp.mmo-logres.com/(https://sp.mmo-logres.com/)
＜スペック＞
■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神
■ジャンル：本格MMORPG
■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp
■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.