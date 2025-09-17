スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜コラボ記念の魔晶石100個プレゼントは9/24(水)まで！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2025/9/17(水)に「ジョブ別 現想女神＆ソルディオス確率アップガチャ」の販売、および「月ノ国の物語」の開催などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「PSYCHO-PASS サイコパス」コラボは9/24(水)まで！

ストーリークエストを進め、限定アバター「監視官の制服」などコラボだけの報酬をゲットしよう！

さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！

ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！

[コラボクエスト 期間] 2025/9/23(火)23:59まで

[魔晶石100個プレゼント 期間] 2025/9/24(水)メンテナンスまで

■正義を執行せよ！「コラボ限定ガチャ」販売中！

公安局刑事課の特殊拳銃「ドミネーター(魔銃/覇双/羅刹）」を手に入れよう！

作中の演出をイメージしたスキル演出は必見です。コラボ特設サイトで公開しているので、ぜひチェックしてくださいね。

公安局のマスコットキャラクター「コミッサ太郎」「コミッサ花子」になりきれる防具＆アクセにも注目！

[期間] 2025/9/24(水)10:59まで

コラボ特設サイトはこちら

https://sp.mmo-logres.com/event/2509-psycho-pass-collabo/

■「ジョブ別 現想女神＆ソルディオス確率アップガチャ」販売中！

「現想女神」と「ソルディオス」が確率アップ！

ジョブ別ガチャで強力な武器を手に入れよう！

[期間] 2025/9/24(水)10:59まで

■「月ノ国の物語」開催中！

月ノ国の危機を救って、限定アバター「神主の装束」シリーズや限定アバコレなどの報酬を手に入れよう！

また、一定時間ごとに発生する緊急任務では限定アバター「舞子の装束」シリーズなどがGETできます。

[期間] 2025/9/29(月)23:59まで

■他にもキャンペーン実施中！

★毎日ガチャを利用しよう！「1日1回無料！コラボ記念ガチャ」

★バベルのアクセを英雄化しよう！「古代機鋼兵 ジョブ取得応援キャンペーン！」

★コラボをもっと楽しもう！「コラボ記念キャンペーン」

★シュパッとドン！で億ダメージ！「いきなりLv120キャンペーン」

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925(https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925)

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres)

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings(https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings)

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/(https://sp.mmo-logres.com/)

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.