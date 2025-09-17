NPO法人ウィーログは東京都で認定を取得しました

特定非営利活動法人ウィーログ

車いすユーザーが安心して外出できる社会を目指し、バリアフリーマップアプリ「WheeLog!」を運営する認定特定非営利活動法人ウィーログ（所在地：東京都千代田区、代表理事：織田友理子）は、2025年9月17日、東京都より「認定NPO法人」として認定されたことをご報告いたします。この度の認定を機に、これまで以上に信頼性の高い組織運営を行い、「車いすでもあきらめない世界」の実現を加速させてまいります。

【織田友理子からのコメント】

2015年のGoogleインパクトチャレンジでのグランプリ受賞から約10年、ウィーログは「みんなでつくるバリアフリーマップ」をコンセプトに活動を続けてまいりました。ユーザーの皆さまからの投稿によって、アプリ「WheeLog!」には現在、世界で10万件を超えるバリアフリー情報が寄せられています。これらの情報は、多くの車いすユーザーにとって、外出への不安を希望に変える大きな力となってきました。

この度の認定取得は、これまで活動を支えてくださったすべての支援者、ボランティア、そして情報を投稿してくださったユーザーの皆さま一人ひとりの想いによって叶ったものです。

バリアフリー情報があるだけで、あきらめていた一歩を踏み出せる人がいます。その一歩は、人生の希望そのものです。この度の認定を機に、WheeLog!が誰もが安心して使える『バリアフリー情報のインフラ』となる日まで、私たちは挑戦をあきらめません。どうか、これからも私たちの活動を応援してください。

■皆さまからのご支援が、バリアフリー情報のインフラを創る力になります

この度の認定取得を機に、「車いすでもあきらめない世界」の実現をさらに加速させるため、私たちの活動を支えてくださるサポーターを募集しております。

月1,000円のご寄付で、年間5人の車いすユーザーにバリアフリー情報を届けることができます。皆さまのご支援が、誰もがあきらめない社会を創る最も大きな力となります。

https://wheelog.com/hp/donate

■認定特定非営利活動法人ウィーログについて

『車いすでもあきらめない世界をつくる』をミッションに掲げ、障害者や高齢者などの移動や日常生活に困難を抱える方に対して、日本最大級のバリアフリーマップ「WheeLog!」（読み：ウィーログ）アプリを通して、バリアフリーに関する情報発信を行っています。同アプリは10万人以上のユーザーに利用され、世界中で活用されています。同時に、さらなるバリアフリー推進のためにバリアフリーに関する調査研究、研修教育、普及啓発、政策提言等を行い、誰もが希望をもって社会に参画できる、バリアフリーなまちづくりに寄与することを目的に活動しています。

■織田友理子(おだゆりこ) プロフィール

NPO法人ウィーログ代表理事、NPO法人PADM（遠位型ミオパチー患者会）代表などを務める。電動車いすを利用する重度障害者。2002年に進行性の筋疾患「遠位型(GNE)ミオパチー」、さらに2013年には神経疾患である「多発性硬化症」と診断を受ける。2005年に結婚、2006年に長男出産。2008年から患者会活動を開始。2024年にGNEミオパチーの世界初となる新薬が日本で承認される。2017年にユーザー投稿型のバリアフリーマップ「WheeLog!」をリリース。その活動は、これまでにドバイ万博グローバルイノベーター、「ジャパンSDGsアワード」SDGs推進本部長（内閣総理大臣）賞などで高く評価され国内外で多数受賞。2025年7月にはニューヨーク国連本部で開催された「ハイレベル政治フォーラム（HLPF）」で日本のバリアフリー推進の取り組みを世界に発信するためスピーチした。国や自治体の検討会委員を務め、元健常者であり難病患者・車いす当事者の立場から、福祉先進国・日本の実現を目指している。

