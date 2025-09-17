【横須賀市ふるさと納税】ポイント制度廃止の影響で９月の寄附金額が前年同期比360%超に！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）では、ふるさと納税の寄附金額が９月１日（月）～９月15日（月）の累計で前年同期比365.4%となりました。これは総務省によるふるさと納税の制度の改正により、2025年10月から仲介サイトを通じたポイントの付与が禁止されることに伴い、いわゆる「駆け込み需要」が発生したものと考えています。

市としては、この状況を市の魅力やふるさと納税返礼品をより知っていただくための好機と捉え、引き続き積極的な新規返礼品の追加や、寄附者向けのパンフレットの配布などを行っていきます。

寄附の状況

2025年９月１日（月）～９月15日（月）の累計寄附金額は、61,924千円となり、これは前年同期比で365.4%となります。当市に対する2025年4月～8月までの累計寄附金額は、192,949千円（前年同期比173.7％）とかなり高い推移でしたが、これを大きく超過する推移を記録しました。これは、多くの返礼品提供事業者様のご協力により魅力的な返礼品数を拡大したこと、返礼品ページを寄附者側の目線を意識した改善を行ったことなどによって、より多くの寄附をいただける素地ができたところに駆け込み需要が発生し、しっかりその需要を捉えることができたためであると考えています。

新規返礼品 怒涛の掲載ラッシュ！

当市では、数多くの新規返礼品の掲載を進めています。このたび寄附受付を開始した返礼品をいくつかご紹介します！

【着日指定可】マーロウ プリン2個と選べる焼き菓子セット

寄附額10,000～15,000円

プリン2個と5種類から1つ焼き菓子が選べる贅沢なセットです。

プリンは、昔ながらのカスタードプリンと、マーロウ一番人気である北海道フレッシュクリームプリンの計2個が入っています。

【選べる8色】オカムラ フルーエント ブラックボディ

寄附額350,000円

背中を立体的に包み込む新技術「ラウンドフィットバック」をはじめ、座った瞬間の衝撃を吸収する「ブリッジベンディングシート」など、より上質な座リ心地を追求しました。

オウモリ食品 訳あり 本格餃子 50個セット～100個セット

寄附額5,000円～8,000円

国産の野菜をたっぷり使った本格中華を味わえる餃子です。

中身は野菜と肉がたっぷり入っており、外はパリッと香ばしく、中はジューシー！

星野フーズ 味付き 牛タン 450g~900g（塩、味噌、ヤンニョム、3種食べ比べ）

寄附額10,000～20,000円

旨みがじゅわ～！とろける柔らかさの「味付き牛タン」

牛タンの中でも最も柔らかく、希少な「タン元」と適度な歯ごたえがありつつも柔らかい「タン中」を贅沢に使用した味付き牛タンです。

【選べる種類と個数】安田養鶏場の卵30～60個（しおさい・アトムくん・タフラン・３種セット）

寄附額5,000～11,000円

安田養鶏場は卵の栄養を強化する為に、独自にブレンドした餌をあげています。

もちろん、添加物はすべて天然素材です。

にんにく粉末・牡蠣殻などを餌給して殻を強くしています。

深浦・浦賀ボートパーク係留利用チケット１万円分

寄附額40,000円

横須賀市の深浦ボートパークまたは浦賀ボートパークの係留施設で使える「係留利用チケット 1万円分」です。

施設利用者のボートやヨットの係留料金に使用できます。

【数量限定】ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会記念タオル・ステッカー詰め合わせセット

寄附額10,000円

世界が注目するウインドサーフィンワールドカップの開催を記念して、本大会だけの特別グッズを詰め込んだ限定セットをご用意しました。

マカルース マカロン6個セット よこすかfarmersSelection

寄附額10,000円

名門ホテル出身のパティシエが一つ一つ手作りで想いを込めて作っています。

風味のしっかりと香る上品な味わいが特徴で、野菜が苦手なお子様や、甘すぎるスイーツに ためらいを感じられる方など、たくさんのお客様から大好評をいただいています。

【先行予約】【数量限定】西脇農園 いちご 約450g～約900g

寄附額8,000～16,000円

いちごの品種は全部で9種類。

時期によって最適な品種を発送させていただきます。

法塔よこすかラスク～よこすかメロンパンラスク4個セット

寄附額9,000円

創業100年の老舗が、真心を込めて手作りしたメロンパンラスクをお届けします。

このラスクは、その美味しさと品質が評価され「横須賀おみやげアイデアコンテスト」で入賞した 実績を持つ自信作です。

以下ポータルサイトからも返礼品をお探しいただけます。

横須賀市 ふるさと納税担当課からのコメント

皆さんは「横須賀」と聞くと何を思い浮かべますか？

軍港、スカジャン、ペリー提督・・・詳しい方は猿島、三笠、立石海岸など・・・色々あるかと思いますが、実は食の宝庫なんです！

新鮮な野菜、果物、魚や海苔などの一次産品をはじめ、プリンやチーズケーキなどのスイーツ、干物などの加工品まで食卓を彩る絶品がズラリ！

また都心からも近い横須賀は、体験型返礼品も人気です。マリンスポーツなどのアクティビティや、地元食材をふんだんに使った人気のレストラン、海を望む絶景を愉しめるホテルまで、幅広く取り揃えています。

ふるさと納税をきっかけに、是非当市の魅力をご体感ください！

（９月後半になると、ポータルサイトではアクセスの集中が発生する可能性があります。ふるさと納税をご検討されている方は、お早目のご対応をお勧めいたします。）

横須賀市について

横須賀市は、温暖で穏やかな気候に恵まれ、自然豊かな里山や海岸、三方を囲む海など多彩な景観が広がるまちです。都心からのアクセスも良好で、横浜へ約25分、品川へ約45分、羽田空港へも約50分と便利な立地にあります。

戦後ジャズ発祥の地としての音楽文化や、ペリー来航に象徴される近代日本開国の歴史、映画やアニメ・ゲームなどのサブカルチャーが融合し、伝統と異国文化、懐かしさと新しさが共存する、ここでしか味わえない独特な魅力を放っています。食の面でも、さまざまな海の幸やよこすか野菜をはじめとした新鮮な地場食材が豊富な横須賀。ぜひ一度お越しください。

横須賀紹介ムービー：https://www.youtube.com/watch?v=yO6EL4cYrGg