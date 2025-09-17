【TOJI周年祭】第４弾！！感謝を込めて「而今」原価提供｜9/25～9/30開催！！｜『涛司（とうじ）大船店』
■ 周年祭 開催概要
周年祭は全4弾構成で9月いっぱいまで開催。
今回が最後となります！
【第三弾】
期間：2025年9月25日（木）～9月30日（火）
内容：而今を“原価”でご提供（お一人様1杯まで）
■対象
1.而今 純米吟醸 愛山 火入
華やかで芳醇、やわらかい甘旨
2.而今 純米吟醸 雄町 火入
力強く厚みある旨味と余韻
3.而今 純米吟醸 朝日 火入
爽やか軽快、透明感のある味わい
4.而今 純米吟醸 八反錦 火入
上品な甘旨、すっきりとした切れ味
ご提供価格は 3勺591円／半合991円。
※お一人様1杯づつ限定とさせていただきます。
予約はこちら :
https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140401/14095972/
・備考
・日ごとの仕入れによってはご用意できないメニューもございますのであらかじめご了承ください。
・ご予約のキャンセルについては、前日までにご連絡いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
・お得なクーポンや来店ポイントが貯まる、【涛司（とうじ）大船店の公式LINE】おともだち登録をおすすめしております。
https://lin.ee/3864wAH0
◆予約方法
◯Web予約
食べログはこちら(https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140401/14095972/)
トレタはこちら（登録不要）(https://yoyaku.toreta.in/sakaguraofuna/#/)
◯電話予約
TEL:0467-38-7239
◆住所
〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船1-22-2 つるやビル2F(https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B6%9B%E5%8F%B8+TOJI/@35.3526913,139.5298198,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60184560a569a68d:0xb14cacd8f8f3744f!4m6!3m5!1s0x601845e4f4738d39:0xf321d1cec43d3bdf!8m2!3d35.352687!4d139.5323947!16s%2Fg%2F11wfx2y918?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MDYwMS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=935ed08b-94a2-4187-9907-fc18b06c3e89)
※大船駅東口から徒歩1分、大衆酒場2ランホームランさんの上階です♪
◆営業時間
全日：12:00～23:00
■涛司_TOJI_について
2023年9月から、日本酒の魅力をより多くの方に広めたいをコンセプトに運営してまいりました。
お客様ひとりひとりに「食と酒のペアリング」を通じて、より外食時間を楽しんでいただけるように、スタッフの明るい笑顔と心配り、清潔感ある落ち着いた店舗空間、丁寧なお料理とあわせて提供します。
おすすめメニューは「ほぼ原価の刺身盛合せ」や「日替り鮮魚のカルパッチョプレート」。厳選仕入の鮮魚を提供します。
涛司_TOJI_大船店：店舗外観