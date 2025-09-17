『PSO2 ニュージェネシス ver.2』新たな期間限定緊急クエスト「湿原揺るがす共鳴の双影」登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、新たな期間限定緊急クエスト「湿原揺るがす共鳴の双影」の追加をはじめとするアップデートを2025年9月17日（水）に実施しました。

■期間限定緊急クエストが登場

開催期間：2025年9月17日（水）メンテナンス終了後～10月1日（水）メンテナンス開始まで

新たな期間限定緊急クエスト「湿原揺るがす共鳴の双影」が登場します。

このクエストに出現する「ルイノ・グリフォン」「ルイノ・アンゲル」には「ハーモナイザー」が付与されており、2体同時に倒さない限り一定時間で復活するため、できるだけ2体の体力が均等になるよう注意しながら撃破を目指しましょう。

また、エネミーのHPを一定値削ることで妨害ギミックが発生するため、上手く対処しつつ攻略してみてください。

■ルシエル探索をアップデート

ルシエル探索に新要素を追加します。エネミーレベル上昇のほか、プレイヤー能力強化に加え、「ルイノ・アンジュール」「ルイノ・グランゾ」がボスエネミーとして出現します。

また、新たなプレイヤー能力強化として、フォトンブラストを使用することで一定時間モバイルキャノンALRを装備する効果や、PA/テクニック使用時にHPを消費する代わりにHPが75％以下の状態でPA/テクニック威力が上昇する効果が追加されます。

PA/テクニックに関しての新規能力強化は、他の能力強化と比べて少し扱いの難しい効果ですが、HP管理を上手く行うことで今まで以上に強力な能力となっておりますので、ぜひ遊んでみてください。

■「超・夢幻祭EX！コスチュームGETキャンペーン第2弾」開催

開催期間：2025年9月17日（水）メンテナンス終了後～10月1日（水）メンテナンス開始まで

「超・夢幻祭EX！コスチュームGETキャンペーン第2弾」では、ルシエル探索「ハルファ環境実験区画調査」、期間限定緊急クエスト「湿原揺るがす共鳴の双影」の期間限定タスクをクリアすることで、100万N-メセタやスタージェムなどの報酬が獲得できます。

また、「ナハーティゲルT1-V2[Ba]」「ピピストレッラV2[Ba]」などのコスチュームも獲得できますので、どうぞお見逃しなく。

※「ナハーティゲルT1-V2[Ba]」「ピピストレッラV2[Ba]」は、過去に配信された「ナハーティゲルT1[Ba]」「ピピストレッラ[Ba]」とは異なるアイテムです。

■新たな装備が登場

新たな特殊能力として「C/ロイスハルフィニリア」が登場します。

アイテムラボの強化素材交換「特殊能力カプセル」で作成ができ、新たな特殊能力「C/ベイスデーター」のほか、「C/ルクスハルフィニリア」と「C/マシスハルフィニリア」が必要となります。

「C/ベイスデーター」は期間限定緊急クエストのほか、アップデート後のルシエル探索でドロップします。

■ミッションパス第48弾「NGS Season48」登場！

豪華報酬が手に入るミッションパスの第48弾となる、「NGS Season48」が登場します。

タスクをクリアして「スター」を獲得、一定数のスターを集めることで「ティア」（段階）が上がり、ティアに応じた報酬を受け取ることができます。

スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。

さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー「ゼイネシスリタ」「ゼイネシスレム」や新たなアクセサリー「ロングソードピアス」が手に入るほか、『ファンタシースターオンライン2』に登場した「ケフェウス」の『NGS』仕様となる「マグフォルム／レフェウス」も登場しますので、逃さず入手しましょう。

※「ティア」はミッションパスの進み具合を表す数値で、この数値を上昇させることでアクセサリーや素材アイテムなど、さまざまな報酬を受け取ることができます。

■SGスクラッチの新たなラインナップ「リファインドフォームSep'25」

配信期間：2025年9月17日（水）メンテナンス終了後～12月10日（水）11:00まで

SGスクラッチに新たなアイテムを追加します。

「リファインドフォームSep'25」では、『ファンタシースターオンライン2』で配信した「メッシュシャツ」や「エアリーサマードレス」が、『NGS』仕様にアレンジされて登場します。

スクラッチ回数ボーナスでは、ロビーアクション「身だしなみを整える」が登場するので、そちらにもご注目ください。

■リバイバルACスクラッチが2種登場

配信期間：2025年9月17日（水）メンテナンス終了後～10月1日（水）メンテナンス開始まで

2種類のリバイバルACスクラッチが登場します。

リバイバルACスクラッチ「絢爛豪華！和装リバイバル」は、過去に配信した「和装系」コスチュームや、ヘアスタイルなどを集めたラインナップとなっています。

リバイバルACスクラッチ「アクセサリーリバイバルSep'25」は、過去に配信した「アクセサリー」を集めたラインナップとなっています。

なお、「絢爛豪華！和装リバイバル」は、初回の1回を無料で引くことができますので、ぜひ期間内にログインして、アイテムを入手してみてください。

■「PSO2の日」ACスクラッチが登場

配信期間：2025年9月21日（日）0:00～10月1日（水）メンテナンス開始まで

9月21日の「PSO2の日」にあわせて、リバイバルACスクラッチ「PSO2メモリーズSep'25」を配信します。

本スクラッチは『ファンタシースターオンライン2』で過去に配信したアバターアイテムが再登場します。回数ボーナスでは、15回ごとに景品交換券が入手できるほか、ロビーアクション「膝立ち」なども再入手可能です。

「PSO2メモリーズ」は、毎月21日の「PSO2の日」にあわせて配信予定です。ラインナップも毎回変わりますので、ぜひチェックしてみてください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2025-09/(https://pso2.jp/players/update/2025-09/)

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。