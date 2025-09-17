系統用蓄電池事業「紀の川桃山町蓄電所」における工事着工のお知らせ

スターシーズ株式会社〈ご参考〉蓄電池設置工事の様子〈ご参考〉設置された蓄電池の架台

スターシーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木雅順、東証スタンダード市場：コード番号3083、以下「当社」）は、2025年９月17日に紀の川市における２基目の建設工事に着工いたしましたので、お知らせ申し上げます。

１．概要

2025年９月４日付『系統用蓄電池事業「紀の川上田井蓄電所」における工事着工のお知らせ』において、業務提携先である日本エネルギー総合システム株式会社よる建設工事の着工した旨をお知らせしておりましたが、本日、２基目となる「紀の川桃山町蓄電所」の建設工事に着工いたしました。

これをもちまして、年内竣工予定である２か所の蓄電所の工事が着工されました。なお、2025年末までに追加で３か所の着工を予定しており、2026年２月期において、合計５か所の運行開始を予定しております。

２．蓄電所の概要

３．連結業績への影響及び今後の見通し

今期以降の業績予想につきましては、他の要因も含め現在精査中であり、確定次第、速やかにお知らせいたします。

■お問い合わせ

スターシーズ株式会社

管理部 堀中章弘

TEL：03-6721-5891

E-mail：horinaka@starseeds.co.jp

URL：https://starseeds.co.jp/