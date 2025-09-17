バイオーム、2025年大阪・関西万博「地球の未来と生物多様性」テーマウィークで4つのイベントに登壇

株式会社バイオーム

京都大学発のスタートアップ企業バイオームは、2025年大阪・関西万博の「地球の未来と生物多様性」テーマウィーク（2025年9月17日（水）～ 28日（日））において、合計4つのイベントに登壇します。子ども向け体験型ワークショップから、生物多様性をビジネスとして成り立たせる仕組みまで、ネイチャーポジティブへ向けた取り組みについて多角的に紹介します。

バイオームは、「生物多様性の保全を社会の当然に」を理念に、誰でも気軽に参加できるアプリ「Biome（バイオーム）」を使った市民参加型の調査を通じ、「どこにどんないきものが生息しているか」の生物多様性の可視化・ビックデータ化を目指しています。同時に、いきものの魅力を様々な角度から発信することで、生物多様性への関心を高める取り組みを行なっています。

本日2025年9月17日（水）から開始する「地球の未来と生物多様性」のテーマウィークでは、講演やワークショップなど合計4つのイベントを通し、これまでの取り組みや生物多様性の実現に向けた講演を行います。

登壇予定のイベント

木を植える人を育てる： インドネシア×日本 環境インターンシップの挑戦

日時：2025年9月19日（金）16:00 ～ 18:00

会場：インドネシアパビリオン内カフェエリア

共催：公益財団法人SOMPO環境財団/ 公益社団法人日本環境教育フォーラム

参加方法：招待者のみ

https://theme-weeks.expo2025.or.jp/program/detail/67d3639310815.html

シンポジウム：Nature Positive Baton

日時：2025年9月23日（火）14:00 ～ 18:15

会場：フューチャーライフゾーン フューチャーライフヴィレッジ

企画：三菱総合研究所

参加方法：現地参加（予約不要）

https://www.expovisitors.expo2025.or.jp/events/92b0f19b-8252-4bbf-a8d7-5d9c04dee46f

AIと協力した、自然と人間が共に成長する未来とは？

日時：2025年9月27日（土）14:00 ～ 16:00

会場：テーマウィークスタジオ

主催： シェイプ・ニューワールド・イニシアティブ

参加方法：事前予約

https://theme-weeks.expo2025.or.jp/program/detail/684bb0cea8eac.html

いきものって面白い！君も今日からEARTH SAVER！

日時：2025年9月28日（日）14:20 ～ 16:00

会場：テーマウィークスタジオ

参加方法：事前予約

https://theme-weeks.expo2025.or.jp/program/detail/66fb6ec6d8535.html

また、バイオームは、河森正治プロデューサーのパビリオン「いのちめぐる冒険」へサプライヤーとして協賛しています。2025年10月13日（月）の会期終了まで共同プロジェクトとしてアプリ「Biome（バイオーム）」を使った「みわけランド」を開催。「目の前のいきものの名前がわかる」体験を提供することで生物多様性への関心を高め、同時に、ネイチャーポジティブに資する生物データを集めることを目指しています。



展示の詳細はこちら：

https://shojikawamori.jp/expo2025/



共同プロジェクトの詳細はこちら：

https://shojikawamori.jp/expo2025/biome_quest

株式会社バイオームについて

生物多様性の価値を社会に浸透させることを目指して2017年5月に設立された京都大学発のベンチャー企業です。グローバルな生物多様性情報プラットフォームを構築するため、情報収集ツールとして開発された、いきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」は、2025年9月時点で合計ダウンロード数120万を突破。ユーザーから寄せられる日々の生物観察情報が、国内最大級のリアルタイム生物分布ビッグデータとして蓄積されています。

ほかにも、企業や自治体の生物多様性に関するニーズに応え、TNFD対応やOECM取得にも対応できる本格的な生物調査支援ツール「BiomeSurvey」や生物多様性可視化サービス「BiomeViewer」などのサービスもご提供しています。