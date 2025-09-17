バンドコンテスト「MIND ROCK AWARD 2025」応募総数202 組の頂点が決定!!

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地克明）は、40歳以上のメンバーを含むバンド・アーティストを対象としたコンテスト「MIND ROCK AWARD 2025」の最終ライブ審査を、9月13日（土曜日）、14日（日曜日）にライブハウスYounger Than Yesterday で開催しました。

応募総数202組から最終審査に進出した17組が熱いパフォーマンスを披露し、審査の結果「THE FLYDAY」（愛知県）がグランプリに輝きました。

優勝した「THE FLYDAY」には、11月1日（土曜日）に開催される「MIND ROCK LIVE 2025」にメインアクトとして出演いただくほか、「横須賀ロックンロール大使」として、音楽・スポーツ・エンターテイメント都市を目指す横須賀市のPRにご協力いただきます。

1.「MIND ROCK AWARD 2025」最終審査結果

グランプリ ：THE FLYDAY（愛知県）

副賞：11月1日「MIND ROCK LIVE 2025」へのメインアクト出演権

横須賀ロックンロール大使任命

プロモーションビデオの制作

バンド名入りオリジナルスカジャンの贈呈

内田裕也賞 ：Nomean（千葉県）

野澤孝智賞 ：THE JAIL（大阪府）

MIND ROCK AWARD 特別賞 ：Mystic Waters（神奈川県）

Younger Than Yesterday 賞 ：The mammy rows（東京都）

2.「MIND ROCK LIVE」について

「MIND ROCK AWARD」のグランプリ受賞者たちが主役のライブイベントです。『ロックは音楽のジャンルではなく生き様』を感じさせる、ライブを是非お見逃しなく！

・名称：MIND ROCK LIVE 2025

・日時：令和7年（2025年）11月1日（土曜日）15時開演予定

・場所：ヨコスカ・ベイサイド・ポケット（横須賀市本町3-27）

・出演：THE FLYDAY（「MIND ROCK AWARD 2025」グランプリ）

シゲオリアン流星群（「MIND ROCK AWARD 2024」グランプリ） ほか

イベントの詳細は後日発表します。

３.「MIND ROCK LIVE」公式サイト

ホームページ https://mindrockaward.com/