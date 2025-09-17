スポーツ報知特選試写会『てっぺんの向こうにあなたがいる』を仙台で10月17日開催

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は10月17日(金)に仙台・電力ホールにてスポーツ報知特選試写会「てっぺんの向こうにあなたがいる」を開催します。この試写会に合計1000名をご招待いたします。

試写会のお申し込みはこちら :https://www.hochi.co.jp/info/20241210-copy.html

1975年、エベレスト山頂に向かう一人の女性の姿。一歩一歩着実に山頂（てっぺん）に向かっていくその者の名前は多部純子。日本時間16時30分、純子は女性として初の世界最高峰制覇を果たした―しかしその世界中を驚かせた輝かしい偉業は純子に、その友人や家族たちに光を与えると共に深い影も落とした。晩年においては、余命宣告を受けながらも「苦しい時こそ笑う」と家族や友人、周囲をその朗らかな笑顔で巻き込みながら、人生をかけて山へ挑み続けた。登山家として、母として、妻として、一人の人間として…。純子が、最後に「てっぺん」の向こうに見たものとは―。

■主演：吉永小百合

■出演：のん、木村文乃、若葉竜也、天海祐希、佐藤浩市

■監督：阪本順治

■脚本：坂口理子

■音楽：安川午朗

■原案：田部井淳子「人生、山あり“ 時々”谷あり」（潮出版社）

■配給：キノフィルムズ

■公開：2025年10月31日（金）

<開催概要>

名称 スポーツ報知特選試写会

主催 報知新聞社

後援 読売新聞東京本社東北総局 ミヤギテレビ 福島民友新聞社

特別協賛 カメイ

協賛 写光レンタル販売株式会社

協力 宮城県読売会 宮城読売IS

期日 2025年10月17日(月)

会場 電力ホール（仙台市青葉区一番町三丁目7番1号）

時間 18時00分 開場

18時30分 開映

人数 1000人

【申し込み方法】

観覧希望者は申し込みフォームに必要事項をご入力の上お申し込みください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1UOFFJUVpJTUZZUTFIN0RBWjUyWk5OQlcySyQlQCN0PWcu

【ご注意】

〇応募フォームに記載されている注意事項をよく読んでからお申込みください。

〇当選に関する個別のお問い合わせへの回答は致しかねますのでご了承ください。



【応募締切】

2025年10月7日（火）23:59

応募者多数の場合は抽選となります。

当選は試写状の発送をもって代えさせていただきます。

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp