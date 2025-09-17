AI×SNSを活かした中小企業戦略セミナー開催のお知らせ

株式会社BOTANICO

近年、多くの中小企業がSNSを活用していますが、更新が目的化してしまい「売上につながらないSNS」に悩むケースが少なくありません。

特に、限られた人材や予算の中で運用を続けると、労力ばかりがかかり経営に貢献しない状況が生じがちです。

本セミナーでは、AIを活用しSNSを経営戦略と直結させる具体的な方法を解説します。

単なる作業効率化ではなく、データ解析や戦略設計を組み合わせ、売上につながる「仕組み化」を実現するための実践的な手法を共有します。

申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ6B7yh92EoxjTJO_TyqSOTkBYjbV6SlKvrsi9JY-vJbYTwg/viewform)

セミナーで学べること

AIで効率化するSNS運用術

投稿企画・分析・改善を自動化し、属人化を解消。

売上を最大化する仕組み化設計

フォロワー数よりもLTV・CVRを重視したKPI設計。

中小企業ならではの勝ち筋発見法

限られたリソースでも成果を出すための思考法と成功事例。

登壇者プロフィール

ゴジキ

野球評論家／マーケティングコンサルタント。

8冊の書籍を執筆。

一方でマーケティング支援者としては、これまで多くのSNS運用を支援。

データと共感を掛け合わせる独自のスタイルで、多くの中小企業の成長をサポート中。

対象者

開催概要

- SNSを運用しているが売上につながらず悩んでいる中小企業経営者- 属人化を解消し、AIを活用した仕組み化を取り入れたい経営幹部- 少人数で効率的に成果を出すマーケティング体制を学びたい方

開催日時：2025年11月5日（水） 15:00～16:00

開催方法：オンライン（Zoom）

対象：中小企業経営者・マーケティング責任者・SNS担当者

参加費：無料（事前申込制）

申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ6B7yh92EoxjTJO_TyqSOTkBYjbV6SlKvrsi9JY-vJbYTwg/viewform)