AI×SNSを活かした中小企業戦略セミナー開催のお知らせ

近年、多くの中小企業がSNSを活用していますが、更新が目的化してしまい「売上につながらないSNS」に悩むケースが少なくありません。


特に、限られた人材や予算の中で運用を続けると、労力ばかりがかかり経営に貢献しない状況が生じがちです。



本セミナーでは、AIを活用しSNSを経営戦略と直結させる具体的な方法を解説します。


単なる作業効率化ではなく、データ解析や戦略設計を組み合わせ、売上につながる「仕組み化」を実現するための実践的な手法を共有します。



申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ6B7yh92EoxjTJO_TyqSOTkBYjbV6SlKvrsi9JY-vJbYTwg/viewform)


セミナーで学べること

AIで効率化するSNS運用術
投稿企画・分析・改善を自動化し、属人化を解消。



売上を最大化する仕組み化設計
フォロワー数よりもLTV・CVRを重視したKPI設計。



中小企業ならではの勝ち筋発見法
限られたリソースでも成果を出すための思考法と成功事例。


登壇者プロフィール

ゴジキ
野球評論家／マーケティングコンサルタント。
8冊の書籍を執筆。
一方でマーケティング支援者としては、これまで多くのSNS運用を支援。
データと共感を掛け合わせる独自のスタイルで、多くの中小企業の成長をサポート中。


対象者

- SNSを運用しているが売上につながらず悩んでいる中小企業経営者
- 属人化を解消し、AIを活用した仕組み化を取り入れたい経営幹部
- 少人数で効率的に成果を出すマーケティング体制を学びたい方

開催概要

開催日時：2025年11月5日（水） 15:00～16:00


開催方法：オンライン（Zoom）


対象：中小企業経営者・マーケティング責任者・SNS担当者


参加費：無料（事前申込制）



