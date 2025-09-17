ほけんのぜんぶ、創業20周年を記念して「国産和牛が当たる！Wチャンスキャンペーン」を開催！

株式会社ほけんのぜんぶ

株式会社ほけんのぜんぶ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：宮内洋平）は、2025年9月26日に創業20周年を迎えます。

本キャンぺーンでは、ほけんのぜんぶで保険相談をされ、所定の応募フォームからご応募いただいたお客様の中から抽選で100名さまに、選べる国産和牛セットをプレゼントします。さらに、ほけんのぜんぶで初めて保険相談をされるお客様全員を対象に、面談後もれなくノベルティをプレゼントしています。





▶20周年コーポレートサイトURL：https://hoken-all.co.jp/▶20周年Wチャンスキャンペーン特設サイトURL：https://hoken-all.co.jp/campaign/anniversary_20th/(https://hoken-all.co.jp/campaign/anniversary_20th/?sid=pr_20th&utm_source=seo_other-media)

■特典1（抽選）抽選で当たる！選べる国産和牛セットを100名様にプレゼント

◆キャンペーン詳細◆

【キャンペーン期間】

2025年9月22日（月）～2025年11月21日（金）



【キャンペーン対象者】

対象期間中に、所定の応募フォームからご応募いただいたお客様（日本国内にお住いの方）

【キャンペーン賞品・当選者数】

選べる国産和牛セットを抽選で100名様にプレゼント

【プレゼントの送付について】

商品の発送は2025年12月中旬以降を予定しております。 ※当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

【ご注意事項】

・抽選参加は無料です。

・本キャンペーンへの応募はFP面談後に自動的にエントリーされます。

・キャンペーンに関する権利の換金、他人への譲渡はできません。

・キャンペーンの内容に関しましては、当社の都合により予告なく変更、終了となる場合がございます。

・当選の連絡がつかない場合、入力された情報に不備や虚偽の記載がある場合は対象外とさせていただきます。

・相談後の契約有無にかかわらず応募いただけます。

■特典2（全員）面談後もれなくもらえる！6つの選べるノベルティをもれなく全員にプレゼント！

【対象者】

ほけんのぜんぶで初めて保険相談をされるお客様（日本国内にお住いの方）



【ノベルティ商品について】

無料相談お申込み時に、ご選択いただいた商品が面談後、欠品になっている場合は、違う商品をご選択いただく場合がございます。



【ノベルティの送付について】

お選びいただいたギフトは、FP面談後、順次ご郵送でお渡ししています。 通常ご面談後、1～2週間でのお渡しとなりますが、1ヵ月程度お時間を頂戴することがございます。また、在庫状況によっては商品が変更となる場合がございます。ご了承下さいませ。



【ご注意事項】

・キャンペーンの内容に関しましては、当社の都合により予告なく変更、終了となる場合がございます。

・ご入力された情報に不備や虚偽の記載がある場合は、対象外とさせていただきます。

・ノベルティは、社会通念上妥当な範囲の品をご用意しております。

■20周年を迎えてコーポレートメッセージ

おかげさまで、ほけんのぜんぶは2025年9月26日に創業20周年を迎えます。

創業から20年間、私たちは「仲間とともに未来を切り拓く」という企業理念の想いを胸に、保険をはじめとしたお金にまつわるご相談に寄り添ってまいりました。これまでに出会った数多くのお客さま、信頼を寄せてくださったご家族やステークホルダーの皆さま、そして日々挑戦を続けてきてくださった従業員の努力の蓄積によって、この節目を迎えることができました。心より御礼申し上げます。 社会環境やライフスタイルが大きく変化するなかで、保険や家計に関する不安も多様化しています。私たちは、これからも“個人個人に合わせた分かりやすいアドバイス”と“人に寄り添う温かさ”を大切にしながら、お客さま一人ひとりの未来に寄り添い続けてまいります。 20周年という節目を新たなスタートと捉え、「これまでの20年の感謝」を「これからの安心」へとつなげていけるよう、社員一同取り組んでまいります。

- ほけんのぜんぶについて

「ほけんのぜんぶ」は、保険業界のマーケティングに必要な様々なチャネルを有し、お客さまへの保険コンサルティングにとどまらず、金融業界の営業・販売促進・マーケティング支援のために、企業様の課題に合わせたソリューションを展開する企業です。

- 会社概要

会社名：株式会社ほけんのぜんぶ

代表者：代表取締役社長 宮内 洋平

本社：東京都豊島区池袋2-40-13 池袋デュープレックスビズ7階

事業内容：

生命保険募集代理店事業

損害保険募集代理店事業

資産運用コンサルティング事業

マーケティング事業

インバウンドコールセンター事業

労働者派遣事業（厚生労働大臣許可番号：派13-309121）

有料職業紹介事業（厚生労働大臣許可番号：13-ユ-303854）

設立：2005年9月

資本金：8,520万円

TEL：03-6907-9070

URL：https://hoken-all.co.jp/