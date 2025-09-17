人気マンガ『橘くん 抱いてください！ ハジメテの相手は同僚王子!?』がドラマ化決定！10月2日（木）深夜25:15よりTOKYO MXで放送、DMM TVにて独占配信開始。出演は柊太朗、久保乃々花ほか

株式会社ぶんか社

電子コミック累計650万DL突破！株式会社ぶんか社（本社：東京都千代田区、代表取締役：今晴美）の人気TLマンガ『橘くん 抱いてください！ ハジメテの相手は同僚王子!?』（ふどのふどう著）がドラマ化決定！10月2日（木）深夜25時15分よりTOKYO MXで放送、DMM TVにて独占配信開始。

※写真を使用される場合は右記のコピーライト表記をお願いいたします。 (C)「橘くん抱いてください！」製作委員会

【原作あらすじ】

女性ばかりの環境で育ったOLのすみれは、男性が苦手。そのため、気づけば彼氏いない歴＝年齢に！

一度は男性に抱かれてみたいと思っているものの、男性と仲良くなることすら、すみれにとってはハードルが高いのだった。

でも、そんなすみれでも緊張せずに話せる男性がひとりいる。それは、気取らない性格で人気のイケメン同僚・橘くん。

玉砕覚悟で橘くんに「初体験の相手になってほしい！」とお願いしてみたところ、彼は「恋人になってくれるなら」と条件付きで受け入れてくれて…!?

ダウンロード不要、PCブラウザ対応のマンガサイト「マンガよもんが」での試し読みはこちら！

https://www.yomonga.com/titles/2513/

【原作：ふどのふどう先生のコメント】

ドラマ化のお話を聞き、驚きと嬉しさでいっぱいになりました。

原作漫画で美男美女に設定した主人公カップルを、久保乃々花さんと柊太朗さんというとても素敵なお二人に演じていただけて大変光栄です。

ティーンズラブ原作ならではの刺激的なシーンも含めて、余すことなくドラマに落とし込んでいただき、主演のお二人をはじめとする演者の皆様、ドラマ制作関係者の皆様には本当に感謝しています。

とっても刺激的で素敵なドラマを、毎週楽しみに拝見したいと思います。

【放送・配信情報】

【番組名】「橘くん抱いてください！」

【放送・配信日時】2025年10月2日（木）スタート 毎週木曜深夜25:15～

【配信】DMM TVにて独占配信。TVerにて見逃し配信あり

【放送局】TOKYO MX

視聴URL：https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=g092gobn5ii6rrcdmph0g78v1

【キャスト・スタッフ】

出演：柊太朗、久保 乃々花 ほか

監督：白井恵美子

脚本：浅渕聡美（JBT）

主題歌：主題歌「ブサイク」、挿入歌「エブリデイ・ロックンロール」オレンジスパイニクラブ（Warner Music Japan）

製作著作：「橘くん抱いてください！」製作委員会

エグゼクティブプロデューサー：伊藤和宏

プロデューサー：荻島 達、加藤 拓、黒田 健史

制作統括：千綿英久

制作プロデューサー：菅谷 みにい EIKI、松田 義正、高木 駿

インティマシーコーディネイター：西山ももこ

【原作作品情報】

[タイトル]『橘くん 抱いてください！ ハジメテの相手は同僚王子!?』

[著者]ふどのふどう

[コミックス]全3巻、好評発売中！

※画像を使用される場合は以下のコピーライト表記をお願いいたします。

(C)ふどのふどう/ぶんか社