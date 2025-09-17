ネオキャリア、設立25周年記念イベント「neocareer大感謝祭」を開催　11月26日（水）＠京王プラザホテル 新宿

株式会社ネオキャリア

人材総合サービス会社の株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区 代表取締役CEO：西澤 亮一 以下、ネオキャリア）は、設立25周年を記念し、2025年11月26日（水）、京王プラザホテル 新宿（東京都新宿区西新宿2-2-1）にて「neocareer大感謝祭」を開催いたします。

本記念イベントでは、代表取締役CEOの西澤 亮一が、25年間の人材業界の変遷とともに歩んだ当社の取り組み、そして今後の成長戦略について発表します。また、当社グループの事業・サービスのご紹介に加え、最新情報もご覧いただけるブース展示や、来場者の皆様のビジネスチャンスに繋がる懇親会など、多数のコンテンツを予定しております。

【neocareer大感謝祭 特設サイト：https://official.mochica.jp/event/25anniversary.php】

2000年11月15日の設立以来、ネオキャリアは、“人”に関する社会課題の解決を目指し、採用支援、就労支援、業務支援など多岐にわたる事業を展開してまいりました。社会環境や働き方の変化に伴い、当社の事業も進化を続けつつ、変化する課題に対応した価値提供に努めてまいりました。

お客様とともに歩んだ25年間で、これまでに数多くの人と企業をつなぎ、雇用創出をご支援してまいりました。これまでの歩みで培った経験と信頼を糧に、これからも一人ひとりの可能性を広げ、社会課題の解決と新しい働き方の創造に挑戦してまいります。

注目コンテンツ：代表取締役CEO 西澤 亮一による「ネオキャリアの未来戦略」

人材業界の変遷とともに歩んだネオキャリアの25年間、現在の事業ポートフォリオ、そして未来に向けた成長戦略についてお話しいたします。

ネオキャリア 代表取締役CEO 西澤 亮一

2000年、新卒で投資会社に入社。同年11月に株式会社ネオキャリアを共同設立し取締役に就任。2002年より代表取締役社長を務める。

これまで20年以上にわたり、経営者として新卒・中途採用支援、エンジニア採用支援、介護人材採用支援、HRテックを活用した業務支援など、多角的な事業を展開。人に関わる社会課題の解決を目指し、常に新たな価値創造に挑戦。

※その他のコンテンツの詳細については、決定次第、順次発表いたします。

neocareer大感謝祭 開催概要

日時 ：2025年11月26日（水）15:50~20:15

場所 ：京王プラザホテル 新宿 4階・5階（住所：東京都新宿区西新宿2-2-1）

参加方法：事前申込制

※本イベントは、関係者の皆様に楽しんでいただく特別な機会として開催いたします。

定員 ：700名

詳細 ：https://official.mochica.jp/event/25anniversary.php

お問い合わせ

・イベントに関するご質問

ネオキャリア大感謝祭 運営担当 村上・姜（かん）：03-6756-0421

・報道関係者のお問い合わせ

ネオキャリア 広報担当 小室：koho@neo-career.co.jp

会社概要

会社名 ：株式会社ネオキャリア

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ： https://www.neo-career.co.jp/