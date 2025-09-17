タイトー新ブランド「GEN PRODUCTS」ローンチアイテムは『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』より「サム 1/7スケールスタチュー」が登場！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、新ブランド「GEN PRODUCTS（ゲンプロダクツ）」から、ローンチアイテムとして、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』より「サム 1/7スケールスタチュー」を発売いたします。2025年9月22日（月）11:00より、ECサイト「TAITO GEAR&GOODS」（URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx(https://taito-goods.jp/shop/pages/death_stranding2.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=organic)）にて予約受付を開始します。

※画像は開発中のものです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。

「GEN PRODUCTS（ゲンプロダクツ）」について

プロダクトを通して、ゲームの世界で見たもの、触れたもの、感じたことを現実世界へ持ち帰ることを目指している新ブランドです。

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」 サム 1/7スケールスタチュー について

サムがどんな景色を見て、何を感じていたのか

コジマプロダクション完全監修のもと、細部までこだわりと工夫を詰め込みました。

実際に手に取れる「家族写真」や光るBBポッドで、「サムが感じたこと」を追体験

BBポッドは振動を感知して発光し、ルーの存在を伝えます。写真は折れや傷まで再現し、サムが持っていたものをそのまま手に取れます。

リアルな瞳が、サムの想いとプレイヤー自身の記憶を映し出す

銃を手に遠くを見つめる視線の先は、広大な土地、新たな脅威、孤独や仲間とのつながり、様々なものを想像できます。本物の目のような作りに近づけ、強い存在感を持たせました。

「足跡」が残る地面、ここに来るまでの旅がどんなものだったかは、プレイヤーが知っている

商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/603_1_107c77f3411de8d2563e945714d81725.jpg?v=202509170558 ]

『TAITO GEAR&GOODS』

確かな品質のトイ・ホビーをお届けするタイトーのキャラクターグッズを専用で取り扱うメーカー直販のサイトです。ご好評をいただいております高品質フィギュアブランド「spiritale」に加え、超特大ぬいぐるみブランド「どきゅーと」等、多数の商品を展開しています。

TAITO GEAR&GOODS URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx

【権利表記】

(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。