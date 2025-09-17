【コードギアス Genesic Re;CODE】ヴィレッジヴァンガード限定グッズ第2弾発売決定！
ルルーシュ、ナナリー、C.C.など、特別感あふれるグッズが登場！
作品の魅力を詰め込んだ、限定アイテムになっております。
ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて2025年9月17日（水）17：00より受注販売開始！！
期間限定ですので、この機会をぜひお見逃しなく！！
【グッズラインナップ】
【商品詳細】
■メタリック缶バッジコレクション２ 全7種
単品605円（税込）/セット4,235円（税込）
【素材】ブリキ（本体）
【サイズ】約φ56mm
【原作国】日本
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■ステッカーコレクション２ 全10種
単品440円（税込）/セット4,400円（税込）
【サイズ】約W59×H60mm（個体差あり）
【素材】紙・PP
【原作国】日本
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。
■アクリルスタンド 全4種 各1,980円（税込）
【サイズ】約W50×H157mm（個体差あり）
【素材】アクリル
【原作国】日本
■アクリルイーゼルパネル 全2種 各2,200円（税込）
【サイズ】W134×H110mm
【素材】アクリル
【原作国】日本
【注意事項】
※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【受注期間】
2025年9月17日（水）17：00～2025年10月5日（日）23：59
【お届け予定日】
2025年12月上旬～2025年12月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22015/
▼詳細はこちらから！
https://www.village-v.co.jp/online/029618/
【店舗販売について】
詳細は後ほどお知らせいたします。
※店頭販売ではトレーディング商品のセット販売のご用意がない可能性がございます。ご希望の方は通販をご利用ください。
【お問い合わせ先】
https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont
【関連リンク】
▼コードギアスプロジェクト 公式X
https://x.com/GEASSPROJECT
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/
【ヴィレッジヴァンガード公式X】
https://x.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/village_vanguard/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）