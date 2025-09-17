【コードギアス Genesic Re;CODE】ヴィレッジヴァンガード限定グッズ第2弾発売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

ルルーシュ、ナナリー、C.C.など、特別感あふれるグッズが登場！

作品の魅力を詰め込んだ、限定アイテムになっております。

ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて2025年9月17日（水）17：00より受注販売開始！！

期間限定ですので、この機会をぜひお見逃しなく！！

【グッズラインナップ】

【商品詳細】

■メタリック缶バッジコレクション２ 全7種

単品605円（税込）/セット4,235円（税込）

【素材】ブリキ（本体）【サイズ】約φ56mm【原作国】日本

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※セット購入すると全種揃います。

■ステッカーコレクション２ 全10種

単品440円（税込）/セット4,400円（税込）

【サイズ】約W59×H60mm（個体差あり）【素材】紙・PP【原作国】日本

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※セット購入すると全種揃います。



■アクリルスタンド 全4種 各1,980円（税込）

【サイズ】約W50×H157mm（個体差あり）【素材】アクリル【原作国】日本

■アクリルイーゼルパネル 全2種 各2,200円（税込）

【サイズ】W134×H110mm【素材】アクリル【原作国】日本

【注意事項】

※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【受注期間】

2025年9月17日（水）17：00～2025年10月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2025年12月上旬～2025年12月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22015/

▼詳細はこちらから！

https://www.village-v.co.jp/online/029618/

【店舗販売について】

詳細は後ほどお知らせいたします。

※店頭販売ではトレーディング商品のセット販売のご用意がない可能性がございます。ご希望の方は通販をご利用ください。

【お問い合わせ先】

https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont



