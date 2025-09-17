【コードギアス Genesic Re;CODE】ヴィレッジヴァンガード限定グッズ第2弾発売決定！

ルルーシュ、ナナリー、C.C.など、特別感あふれるグッズが登場！
作品の魅力を詰め込んだ、限定アイテムになっております。


ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて2025年9月17日（水）17：00より受注販売開始！！
期間限定ですので、この機会をぜひお見逃しなく！！


【グッズラインナップ】





【商品詳細】



■メタリック缶バッジコレクション２　全7種


　単品605円（税込）/セット4,235円（税込）



【素材】ブリキ（本体）
【サイズ】約φ56mm
【原作国】日本

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。



■ステッカーコレクション２　全10種


　単品440円（税込）/セット4,400円（税込）



【サイズ】約W59×H60mm（個体差あり）
【素材】紙・PP
【原作国】日本

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。
※セット購入すると全種揃います。



■アクリルスタンド　全4種　各1,980円（税込）



【サイズ】約W50×H157mm（個体差あり）
【素材】アクリル
【原作国】日本

■アクリルイーゼルパネル　全2種　各2,200円（税込）





【サイズ】W134×H110mm
【素材】アクリル
【原作国】日本

【注意事項】



※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。


※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。


【受注期間】



2025年9月17日（水）17：00～2025年10月5日（日）23：59


【お届け予定日】



2025年12月上旬～2025年12月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22015/


▼詳細はこちらから！


https://www.village-v.co.jp/online/029618/


【店舗販売について】



詳細は後ほどお知らせいたします。


※店頭販売ではトレーディング商品のセット販売のご用意がない可能性がございます。ご希望の方は通販をご利用ください。


【お問い合わせ先】



https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont


【関連リンク】



▼コードギアスプロジェクト　公式X


https://x.com/GEASSPROJECT



【各種URL】


■ヴィレッジヴァンガード公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■ヴィレッジヴァンガードオンライン


https://vvstore.jp/


【ヴィレッジヴァンガード公式X】


https://x.com/vv__official


【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】


https://www.instagram.com/village_vanguard/


【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）