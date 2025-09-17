【開催レポート】第1回 SOYMIL（ソイミル）試飲体験会が大盛況で終了！豆乳メーカーやSOYMILに対しての声を紹介します

株式会社SOYMIL

「SOYMIL（ソイミル）」を展開する株式会社SOYMIL（本社：東京都墨田区、代表取締役：佐藤航平）では、「SOYMIL国産大豆飲み比べキット」のリニューアルを祝して、試飲・試食体験会を東京都内で開催しました。

イベント概要

【日時】

2025年 9月 6日（土）午前10時～11時30分

【会場】

リノスぺkitchen赤坂ミツワ





住所〒107－0052 港区赤坂6-15-1 赤坂ミツワビル401https://maps.app.goo.gl/J7sSsmoQH6rCeNAE7

参加者の声

・大豆と水だけで豆乳を作れる調理家電があることを初めて知りました。SOYMILブレンダーPLUSを持っていませんが、実際に出来上がるまでを体験することができ、とても楽しかったです。

・豆乳メーカーの存在を知っており、気になっていましたが実際に手に取る場がないと購入に踏み切れませんでした。SOYMILブレンダーPLUSを手に取って、単に試飲するだけでなく実際に触ることができ、とても良かったです。実際に購入しようと思っています。

・ブレンダーを既に持っており、新しい豆乳キットが発表されることを心待ちにしていました。今回は初めて紅大豆が登場しており、ピンク色の豆乳はとてもかわいく、香りも良かったです。自分で作ってみたいと思います。

・豆に関するクイズ大会を開催してくださり、大豆は身近なようでよく知らない作物だと実感しました。こういう機会があればもっと参加してみたいと思います。

・単にできたて豆乳の試飲だけでなく、発酵あんこも提供してくださり、豆の奥深さを実感する一日でした。SOYMILさんの取り組みを今後も応援したいと思いますし、次のイベントにも参加したいと思います。

当日の様子について

YouTube公式チャンネルでも配信しています。

是非、ご視聴ください。

試飲体験会の動画はこちらから :https://youtu.be/n2s_F_n_Big

会社概要

当社は、「『食』を軸に、人や自然や文化が結びつく社会の創造」を理念に設立されました。SOYMIL事業とROOF事業の２つのブランドを通して、人が繋がりを実感することで人生を豊かさと幸福を届けていくことを目指してブランド創造及び事業展開を進めています。

社名 ：株式会社SOYMIL

所在地 ：東京都墨田区錦糸一丁目15番15号

代表者 ：代表取締役社長 佐藤航平

事業内容：豆乳ブレンダー及び豆乳キットの企画・販売・運営、コンポストの企画・販売・運営

SOYMIL公式サイト：https://soymil.shop/

公式Instagram：https://www.instagram.com/soymil_official/

公式LINE：https://lin.ee/87qvcj9

公式YouTube：https://youtu.be/zQUeU3h7s30?si=w7rEYsxC4tjfTUTB