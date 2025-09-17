秋の抜け毛対策を発毛の専門家が解説! リーブ21無料オンラインセミナー★9/19（金）12:00～開催★
発毛専門サロンを展開する
株式会社毛髪クリニックリーブ21
（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正）は、
9月19日（金）に無料オンラインセミナー
「秋の抜け毛どうすれば？今から始める正しい頭皮ケア」
を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329849&id=bodyimage1】
秋は抜け毛が増えやすい季節。
夏の間に浴びた紫外線や、汗・皮脂によるダメージが頭皮に蓄積し、
季節の変わり目に一気に抜け毛として現れることが多いためです。
今回の無料セミナーでは、次のようなテーマを
わかりやすく解説します。● なぜ秋は抜け毛が増えるのか
● 今から始める正しい頭皮ケアのポイント
● 自宅でできる毎日の簡単ケア習慣
「最近抜け毛が気になる」「正しい頭皮ケアを知りたい」
という方におすすめの内容です。
【開催概要】
● 日時：2025年9月19日（金）12:00～（約30分）
● 形式：ZOOMミーティング（オンライン）
● 参加費：無料
● 対象：頭皮や髪に関心のある一般の方
▼お申し込みはこちらから
https://www.reve21.co.jp/seminar
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61
ツイン21MIDタワー22F
設立：1993年11月、資本金：10,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び
関連商品の販売、医療機器の製造販売
