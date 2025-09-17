将来の夢を見つけるきっかけに―霞ケ関東小学校で小学生向け職業体験会を実施【三幸学園 埼玉・北関東地区9校】
学校法人三幸学園 埼玉・北関東エリアの専門学校5校と高等学校4校は、2025年8月6日（火）、霞ケ関東小学校（埼玉県川越市）にて小学生向け職業体験会を開催しました。
本イベントは、霞ケ関東小学校より「小学生向けの職業体験ができないか」と昨年ご提案をいただき、同校PTAと連携しながら準備を進めた結果、今年度初めて実現したものです。
【当日の様子】
当日は、小学生とその保護者約100名が参加。
大宮医療秘書専門学校、大宮こども専門学校、大宮ビューティー＆ブライダル専門学校、大宮スイーツ＆カフェ専門学校、大宮みらいAI＆IT専門学校、飛鳥未来きずな高等学校（大宮・宇都宮・高崎キャンパス）、飛鳥未来きぼう高等学校 川越キャンパスが参加し、全6種類の職業体験を実施しました。
体験内容の一部：
ヘアメイクアーティスト体験
ケーキ屋さん体験
ネイリスト体験
その他、専門学校生や教員による体験を通じて職業の魅力を紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329795&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329795&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329795&id=bodyimage3】
参加した児童の皆さんからは「楽しかった！」「またやりたい！」といった声が寄せられ、盛況のうちに終了しました。
【参加校】
大宮医療秘書専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-med/
大宮こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-child/
大宮ビューティー＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-beauty/
大宮スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
大宮みらいAI＆IT専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-ai/
飛鳥未来きずな高等学校 大宮キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/omiya/
飛鳥未来きずな高等学校 宇都宮キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/utsunomiya/
飛鳥未来きずな高等学校 高崎キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/takasaki/
飛鳥未来きぼう高等学校 川越キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kibou/kawasaki/
【法人概要】
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
【今後の展望】
今回のイベントは、地域の小学生が将来の夢や「なりたい自分」を見つけるきっかけになることを目的に開催しました。
今後も三幸学園では、地域の教育機関や保護者の方々と連携しながら、子どもたちが将来を前向きに考える機会を提供し、夢を応援する取り組みを継続してまいります。
【本件に関する問い合わせ先】
大宮ビューティー＆ブライダル専門学校
担当：牧村郁佳
メールアドレス：makimura-fumika@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
本イベントは、霞ケ関東小学校より「小学生向けの職業体験ができないか」と昨年ご提案をいただき、同校PTAと連携しながら準備を進めた結果、今年度初めて実現したものです。
【当日の様子】
当日は、小学生とその保護者約100名が参加。
大宮医療秘書専門学校、大宮こども専門学校、大宮ビューティー＆ブライダル専門学校、大宮スイーツ＆カフェ専門学校、大宮みらいAI＆IT専門学校、飛鳥未来きずな高等学校（大宮・宇都宮・高崎キャンパス）、飛鳥未来きぼう高等学校 川越キャンパスが参加し、全6種類の職業体験を実施しました。
体験内容の一部：
ヘアメイクアーティスト体験
ケーキ屋さん体験
ネイリスト体験
その他、専門学校生や教員による体験を通じて職業の魅力を紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329795&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329795&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329795&id=bodyimage3】
参加した児童の皆さんからは「楽しかった！」「またやりたい！」といった声が寄せられ、盛況のうちに終了しました。
【参加校】
大宮医療秘書専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-med/
大宮こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-child/
大宮ビューティー＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-beauty/
大宮スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-sweets/
大宮みらいAI＆IT専門学校
https://www.sanko.ac.jp/omiya-ai/
飛鳥未来きずな高等学校 大宮キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/omiya/
飛鳥未来きずな高等学校 宇都宮キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/utsunomiya/
飛鳥未来きずな高等学校 高崎キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kizuna/takasaki/
飛鳥未来きぼう高等学校 川越キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kibou/kawasaki/
【法人概要】
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
【今後の展望】
今回のイベントは、地域の小学生が将来の夢や「なりたい自分」を見つけるきっかけになることを目的に開催しました。
今後も三幸学園では、地域の教育機関や保護者の方々と連携しながら、子どもたちが将来を前向きに考える機会を提供し、夢を応援する取り組みを継続してまいります。
【本件に関する問い合わせ先】
大宮ビューティー＆ブライダル専門学校
担当：牧村郁佳
メールアドレス：makimura-fumika@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ