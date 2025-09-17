オンラインゲームアワード「SQOOL GAME AWARD」が「SHIBA GAME AWARD」に改名！「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」は10月1日にエントリー受付開始
株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）が運営するオンラインゲームアワード「SQOOL GAME AWARD」実行委員会は、2025年9月17日、「SQOOL GAME AWARD」の名称を「SHIBA GAME AWARD」に改名したことを発表しました。
SQOOL GAME AWARDは、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に2019年に発足し、年2回開催しているオンラインゲームアワードです。
この音欄ゲームアワードは、必ずしも優れたゲーム、売れそうなゲームを表彰するのではなく、「応援したい」ゲームタイトル、ゲームクリエイターを表彰するという方針で運営を継続されて、回を重ねるごとに規模を拡大し、前回の「SQOOL GAME AWARD 2025 SUMMER」には世界から131のゲームタイトルのエントリーがありました。
この度の名称の変更は、このアワードをSQOOLという単一の会社のイベントではなく、世界中のゲームが集まる日本のゲームアワードとして運営することを意図しております。
SHIBA GAME AWARDは、改称後の第1回目を「SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER」として実施予定で、2025年10月1日からエントリー受付を開始予定です。
SHIBA GAME AWARD公式サイト
https://shibagameaward.com/
SHIBA GAME AWARD 2025 WINTER 予定スケジュール
2025年10月1日～10月31日：エントリータイトル応募受付
2025年11月中：一次選考及び二次先行結果発表
2025年12月6日：YouTubeにて最終選考大賞タイトル紹介生放送
2025年12月中：大賞及び各賞発表
※詳細なスケジュールは追って発表いたします。
その他関連サイト
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
株式会社SQOOL：https://sqool.co.jp/
