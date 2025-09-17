【渋谷店 リラクゼーションマッサージ】英語版HP公開 渋谷駅からすぐ ～もみの匠 渋谷店～
【渋谷店】2025年 英語版HPオープン！（https://mominotakumi.com/shibuya/English/）
【店舗概要】もみの匠渋谷店（https://mominotakumi.com/shop_shibuya.html）
住所：東京都渋谷区神南1丁目22-9 サンクスビル9階
この度、もみの匠渋谷店の英語版HPを新たに公開しました！
渋谷店は渋谷駅を出て徒歩3分ほどの位置にあるリラクゼーションです！（店舗アピール…駅から徒歩1分の店舗です！etc.）
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 渋谷店」の英語版HPを新たに公開しました！
「もみの匠 渋谷店（https://mominotakumi.com/shop_shibuya.html）」のご案内です。
こんにちは、もみの匠 渋谷店です。
もみの匠 渋谷店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
今回は海外のお客様にもより快適にご利用いただけるように英語版HPを公開いたしました！
「もみの匠 渋谷店（https://mominotakumi.com/shop_shibuya.html）」の日本語版サイトの右上にある「English」を選択いただくか、下記URLよりご覧いただくことができます。
↓↓渋谷店 英語版URL（English website URL）↓↓
https://mominotakumi.com/shibuya/English/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328747&id=bodyimage1】
リラクゼーションサロン もみの匠 渋谷店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店 （https://mominotakumi.com/tsudanuma/）
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店（https://mominotakumi.com/yonago_gbg/）
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店（https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/）
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店（https://mominotakumi.com/kokubunnji/）
2024年8月2日オープン！
もみの匠那覇国際通り店（https://mominotakumi.com/naha/）
2024年7月12日オープン！
もみの匠巣鴨店（https://mominotakumi.com/sugamo/）
2024年5月24日オープン！
もみの匠曙橋店（https://mominotakumi.com/akebonobashi/）
2024年5月17日オープン！
店 舗 名：もみの匠 渋谷店
所 在 地：東京都渋谷区神南1丁目22-9 サンクスビル9階
電話番号：03-6416-0995
営業時間：11:00～23:00 年中無休（店舗により変更）
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit_shibuya.html
ホームページよりご予約可能
もみの匠（https://mominotakumi.com/）
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://online.peakmanager.com/ja/u2j1u4/book
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
