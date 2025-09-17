【アイテム追加】(株)ブレイズの電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」に3つの新オプション品を追加発売！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川 秀幸、以下 ブレイズ)は、2025年8月に発売した新商品、電動アシスト自転車「STYLE e-BIKE（スタイル e-バイク）」において、3つの専用オプション品を新たにラインアップいたしました。

今回追加されるオプション品は以下の3点です。

１、スマホホルダー（価格：2,800円 税込）

ハンドルに取り付け可能で、ナビや音楽再生などスマートフォンを活用した快適走行をサポート。本体は360°回転し、ワンプッシュで簡単操作が可能。

横向きに装着した時の様子縦向きに装着した時の様子

２、ドリンクホルダー（価格：2,800円 税込）

500mlペットボトルや直径90mmまでのボトルに対応。サイズはワンプッシュで瞬時に調整でき、走行中もストレスなく使えます。取付はベルクロテープで誰でも簡単に固定可能。

サイズ調整ができ、直径90mmまで対応可能500mlのペットボトル装着時の様子

３、専用カバー（価格：3,800円 税込）

屋外駐輪時の雨やほこりから車体を守る、スタイル e-バイク専用のプロテクトカバー。ファスナーを上から開閉できるため、カバーを装着したままでもバッテリーの脱着が可能。

チェーンロックが取り付け出来るスリット入りカバーのめくれを防ぐヒモとバックル

「スタイル e-バイク」は、極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の、デザイン性と走行性を両立したブレイズ初の電動アシスト自転車です。

今回のオプション追加により、ユーザーのライフスタイルにさらに寄り添い、より快適で便利なサイクルライフを実現いたします。

ブレイズは今後も、電動モビリティの新しい可能性を切り拓き、皆さまの暮らしに寄り添った製品を展開してまいります。

■購入方法

購入方法：https://cart.blaze-inc.co.jp/shopbrand/ct30/

スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■発送について

商品の発送は、2025年9月下旬頃順次出荷を予定しております。

■STYLE e-BIKE（スタイル e-バイク）とは？

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の電動アシスト自転車です。

極太タイヤ：振動を吸収し、長時間の走行も疲れにくいシマノ製7段変速ギア：最適なペダルの重さに切り替え3つのアシストモード：ワンタッチで切り替え高性能バッテリー：室内充電OK。車体から充電も可能。

また、フロントかご・リヤかご・リヤキャリア・リヤサイドバッグなど多彩なオプション品も展開しており、通勤・通学から週末のアウトドアまで、幅広いライフスタイルにマッチします。

フロントかご装着 9,800円(税込)リヤかご装着 12,800円(税込)リヤキャリア装着 12,800円(税込)リヤサイドバッグ装着 24,800円(税込) ※別途リヤキャリアの購入が必要

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で約90km走行可能。

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

【諸元】

- サイズ：全長1650mm×全幅590mm×全高1170mm 座席高780～980mm

- 重量：30kg

- 充電時間：6ｈ～7ｈ

- モーター：250W

- 耐荷重量：120kg

- 最高速度：24km/h

- 変則：7段ギア 3モード設定

- 電気代：約63円

- 航続距離：約90km

- タイヤサイズ：20×4.0インチ

- バッテリー：リチウムイオンバッテリー（40V13Ah）

■PRICE：\248,000円（税込） → 9/21（日）まで特別価格：198,400円（税込）

