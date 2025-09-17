元二輪GPワークスライダー／モータージャーナリスト・宮城光さんと走る「飛騨路と北アルプストラバースルート＆ライダーズミーティングin新穂高」2日間ツアーを募集中です。

名鉄観光サービス株式会社

名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切道郎、以下名鉄観光）は、2025年11月5日(水)出発1泊2日で元二輪GPワークスライダーでモータージャーナリストの宮城光さんと一緒に秋の飛騨路を走る「飛騨路と北アルプストラバースルート＆ライダーズミーティングin新穂高」２日間の参加者を募集しています。

北アルプス大橋を走る宮城光さん

北アルプストラバースルートとは、松本～高山を横断する唯一無二のロケーションとルートです。3,000m級の山岳と80km圏内にある2つの都市圏を訪問することができます。

このツアーのポイント

★元二輪ＧＰワークスライダー／モータージャーナリスト・宮城光さんがツーリングに同行します。世界のサーキットで戦ってきた宮城光さんがお客様と一緒に走ります。北アルプスの麓の大自然の中をバイクで走る感動を共有しましょう。

★ホテル穂高でライダーズミーティングを開催！自他共に認める「日本一のバイクマニア」の宮城光さんとバイク談義に花を咲かせましょう！

★ツーリングではベテランライダーのアテンダントが先導してお客様のサポートをします。

★ツーリングにはサポートカーが帯同してお荷物の搬送やトラブル時の対応を行いますので、ライディングに集中できます。

★「バイクを持っていない」「たまには違うバイクに乗ってみたい」というお客様にはレンタルバイクのご利用をお手伝いします。指定店舗でレンタルされると特典があります。

★自由に走ることができる現地集合・解散のプランもあります。お好きなルートで走り、ご都合のよい時間で合流して、ライダーズミーティングにご参加ください。

★お泊りは新穂高温泉の山岳リゾートホテル「ホテル穂高」です。お料理に舌鼓をうち、温泉でお疲れを癒してください。

せせらぎ街道乗鞍高原

★おひとり様のご参加大歓迎！★宿泊施設も充実！

～ご参加は１名からOK。またタンデム(２人乗り）参加もOKです。

★お客様のツーリング中の写真や動画をお撮りします。

～今回の特別なお時間を思い出としてデータとして差し上げます。

★現地集合・解散も可能。

～ツアーはホテル穂高集合・解散も可能です。

詳細を見る :https://www.mwt.co.jp/kokunai/special/m2bike/okuhida/

宮城光さんプロフィール

元二輪GPワークスライダー／ モータージャーナリスト。HondaのHRCと国内最高峰GP500ccライダーとして契約。1993年より活動の場をアメリカに移し、全米選手権でチャンピオンになるなど、日本だけでなく海外でも活躍。1998年からは国内四輪レースでもその才能を発揮し、翌年の「四輪スーパ耐久シリーズ」ではチャンピオンを獲得する。また、世界耐久選手権シリーズ・鈴鹿8時間耐久ロードレースでは2003年より5年間ホンダドリームレーシングの監督を務めた経験ももつ。現在は、交通安全講話やライディング＆ドライビング講師、専門学校講師などの他に、 TVや雑誌などのメディアでレースやバイクの解説を務めるなど、多方面で活躍中。また、2016年ホンダのボンネヴィル最高速度チャレンジにてドライバーを務め、1000cc以下での自動車世界最高速度記録保持者となる。

宮城光さん