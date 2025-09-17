アルミ製飲料バッグ市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）だ。
サーベイ・リポーツLLCは、2025年9月に「アルミ製飲料バッグ市場調査レポート」を発表したと明らかにした。このレポートは、素材別（ラミネート、非ラミネート、リサイクルアルミ）、用途別（清涼飲料、ジュース、アルコール飲料、スポーツドリンク）、流通チャネル別（オンライン小売、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店）の市場セグメンテーションを対象としている。内容は、グローバル市場分析、トレンド、機会および2025年から2035年までの予測を含み、アルミ製飲料バッグ市場の将来評価を提供するものである。また、成長要因、市場機会、課題および脅威など、いくつかの重要な市場ダイナミクスを強調している。
アルミ製飲料バッグ市場概要
アルミ製飲料バッグは、ジュース、エナジードリンク、アルコール飲料、フレーバーウォーターなどの液体を保存・輸送するために設計された柔軟な包装ソリューションである。多層ラミネート素材とアルミホイルバリアから構成されており、酸素、光、湿気に対する優れた保護を提供し、新鮮さ、風味、保存期間を維持する。軽量で耐久性があり、耐穿孔性を持ち、利便性のために注ぎ口や再封可能なキャップを備えることが多い。食品・飲料業界で広く使用されており、硬質容器と比較して資材使用量や輸送コストを削減することで持続可能性を支援し、さらにブランドやマーケティング目的に適した高い印刷適性も提供する。
サーベイリポーツの専門家による市場調査分析によれば、アルミ製飲料バッグ市場規模は2025年に606億米ドルを創出した。また、2035年末までに945億米ドルに達すると予測されている。予測期間2025年から2035年にかけての市場成長率（CAGR）は約 4.8%と見込まれている。
サーベイリポーツのアナリストによる定性的なアルミ製飲料バッグ市場分析によれば、市場規模拡大の要因として「RTD（Ready-to-Drink）飲料の人気上昇」「便利かつ持続可能なパッケージ需要の増加」「長期保存と製品保護の強化」「Eコマース飲料販売の拡大」「新興市場における消費増加」が挙げられる。アルミ製飲料バッグ市場における主要企業には、Ball Corporation、Alcoa Corporation、International Paper Company、Novelis Inc、Sonoco Products Company、Crown Holdings Inc、Graphic Packaging Holding Company、Smurfit Kappa Group、Amcor plc、Constantia Flexibles Group GmbH、Ardagh Group、Mondi Groupが含まれる。
また、本調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域とその国々に関する詳細な分析が盛り込まれている。さらに、日本の顧客のニーズに合わせた特別な分析も含まれている。
目次
● アルミ製飲料バッグ市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価だ。
● グローバルなアルミ製飲料バッグ市場の需要および機会の分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）を2035年までに行う（国別、日本を含む）。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：素材別、用途別、流通チャネル別、地域別だ。
