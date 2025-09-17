開催エリアを横浜都心臨海部に拡大！-夏の終わりにアーニャたちが横浜を駆けまわる！-『SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい』

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

横浜ランドマークタワー・ランドマークプラザ(神奈川県横浜市／運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)と、MARK IS みなとみらい(同／運営:同)では、2025年10月から新作アニメSeason 3のTV放送を控える『SPY×FAMILY』と連動した大規模コラボキャンペーン『SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい』を横浜市及び横浜市観光協会とともに開催中です。9月27日(土)からは横浜都心臨海部の各施設とも連携して10月13日(月・祝)までキャンペーンを開催します。

第2弾キービジュアル (C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

9月27日(土)からは、ランドマークプラザ 3階に『SPY×FAMILY』のポップアップストアが登場。本キャンペーンのキービジュアルイラストを用いたアクリルキーホルダーやチャームヘアゴム、おみやげ缶入りスカッチなど、様々なアイテムをご用意しております。MARK IS みなとみらいでは、5階のローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいにて、世界最速の公開となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3の上映会が行われます。さらに、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいをはじめとする、横浜都心臨海部の各施設で、『SPY×FAMILY』のキャラクターを探すスタンプラリーや、各エリアと連携したオリジナルステッカーのプレゼントキャンペーンを開始。連携施設ではアーニャをイメージしたピンク色へのライトアップを行うなど、みなとみらい全体でイベントを盛り上げていきます。

8月23日(土)から開始しているイベントも引き続き実施中です。ランドマークプラザでは全長約6mのアーニャのバルーン、大型バナーなど様々な場所に『SPY×FAMILY』のキャラクターたちが登場。ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいでのホログラムステッカープレゼント企画やアーニャのお面プレゼントも継続して実施しています。

あわせて秋のランドマークプラザでは、全国初のお子様の「短時間預かり」施設となる「わくわくはまっこひろば」が開設。MARK IS みなとみらいでは、秋の旬の食材を楽しむグルメフェア『秋の収穫祭』や『秋のスイーツ総選挙』を開催。様々な秋の味覚をお楽しみいただけます。

夏の終わりから秋の始まりまで、『SPY×FAMILY』に染まったランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいでお楽しみください。

-夏の終わりにアーニャたちが横浜を駆けまわる！- SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい 開催概要

【イベント名】SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい

【開催期間】2025年8月23日(土)～10月13日(月・祝)

【開催場所】ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい他

【特設サイト】 https://spy-family.net/tvseries/yokohamacollaboration

※イベント内容に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。

【施設概要】

★ランドマークプラザ 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2－1

施設公式サイト http://www.yokohama-landmark.jp

★MARK IS みなとみらい 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目5－1

施設公式サイト https://www.mec-markis.jp/mm/

横浜都心臨海部にエリア拡大！9月27日(土)～10月13日(月・祝)の展開内容

ランドマークプラザに『SPY×FAMILY』特設ポップアップストアがオープン

ランドマークプラザ 3階に、『SPY×FAMILY』のポップアップストアが期間限定でオープン。本キャンペーンのキービジュアルイラストを用いたアクリルキーホルダーやチャームヘアゴム、おみやげ缶入りスカッチなど様々なアイテムをご用意しています。『SPY×FAMILY』を堪能した帰りに、ぜひ限定グッズのお土産を手に入れてください。

【開催期間】9月27日(土)～10月13日(月・祝)

【開催時間】11:00～20:00(予定) ※最終日等、時間変更の場合がございます。

【開催場所】ランドマークプラザ 3階 イベントスペース

MARK IS みなとみらいでTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 キャスト舞台挨拶付き先行上映会を実施

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会 原画／嶋田和晃 仕上げ／原恭子 フィニッシュワーク／佐久間悠也

2025年10月4日(土)よりテレビ放送予定のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3の、第１・２話の先行上映会を、MARK IS みなとみらい 5階「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」にて実施します。さらに当日は主要キャストである声優陣のトークショーも実施予定です。

『SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい』を楽しみながら、世界最速で新シリーズをご覧ください。

※キャスト舞台挨拶付き先行上映会への参加方法は下記特設サイトをご覧ください。

【先行上映日時】９月28日(日)16:30～

【先行上映場所】MARK IS みなとみらい 5階

「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」

【チケット価格】全席指定 2,800円(税込)

【トークショー登壇者】江口拓也、種崎敦美、早見沙織、松田健一郎

【特設サイト】https://spy-family.net/tvseries/special/special6.php

横浜都心臨海部との連携企画！全6種類集めてわくわく！オリジナルステッカープレゼントキャンペーン

ランドマークプラザ内34店舗、MARK IS みなとみらい内19店舗をはじめとする横浜都心臨海部の対象店舗で、指定メニューの注文やサービスをご利用いただいた方に、『SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい』キャンペーン限定のオリジナルステッカーをプレゼント。『SPY×FAMILY』のキャラクターが横浜とコラボした特別なデザインで、全6種類のステッカーを集めて並べると、横浜都心臨海部の地図が完成します。全エリアで299店舗が参加する、大規模なイベントです。

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい配布予定ステッカーイメージ(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

【ステッカー配布期間】９月27日(土)～10月13日(月・祝)

【参加方法】

１.対象店舗で指定メニューの注文やサービスの利用につき、引換券を１枚お渡しします。

２.各エリアの交換所にて、引換券とオリジナルステッカーを交換します。

【ランドマークプラザ・MARK ISみなとみらいのステッカー交換所】

ランドマークプラザ 3階 みなとみらいポイントカウンター

<その他キャンペーン実施施設>

横浜ハンマーヘッド/横浜ワールドポーターズ/横浜港大さん橋国際客船ターミナル/横浜赤レンガ倉庫/横浜元町ショッピングストリート/横浜マリンタワー/コレットマーレ/CIAL桜木町/横浜シンフォステージ/横浜中華街

※なくなり次第、終了となります。

※対象店舗、指定メニューや最新情報等はWEBサイト「横浜観光情報」でご確認ください。

横浜に隠れているキャラクターを探す、ミッション型スタンプラリー

横浜のあちこちに隠れている『SPY×FAMILY』の6種類のキャラクター達を大捜索するミッション型スタンプラリーを開催します。MARK IS みなとみらいなど、対象施設を巡ってキャラクターを発見したらスマートフォンからQRコードを読んで「スタンプ」をゲット。全キャラクターをコンプリートした後は、任務の最終報告として、ランドマークプラザ 3階のポップアップストアにて画面を提示すると、コラボキャンペーン限定「アーニャ缶バッジ」(全5種)をランダムで1個プレゼントいたします。お友達やご家族と一緒に、横浜の街でショッピングやお食事を楽しみながら、色々な表情の「アーニャ缶バッジ」を手に入れてください。

アーニャ缶バッジイメージ (C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

【開催期間】 ９月27日(土)～10月13日(月・祝)

【バッジ交換場所】 ランドマークプラザ 3階 ポップアップストア

【対象施設】 MARK IS みなとみらい/横浜ハンマーヘッド/横浜港大さん橋国際客船ターミナル/横浜元町ショッピングストリート/コレットマーレ/横浜中華街

※設置場所の詳細(ヒント)は後述のWEBサイト「横浜観光情報」でご確認ください。※各施設の営業時間をご確認の上、営業時間内でお楽しみください。

アーニャをイメージしたピンク色に染まる特別ライトアップ

9月27日(土)～9月30日(火)の間、ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいでは、アーニャをイメージしたピンク色の特別ライトアップを実施します。さらに横浜を代表する横浜マリンタワーや横浜ハンマーヘッド等、横浜都心臨海部その他施設でも同時にピンク色のライトアップを行います。日本新三大夜景に選ばれた都市、横浜での特別ライトアップをご覧ください。

【実施期間】 9月27日(土)～9月30日(火)

【ライトアップ時間】 日没～22：00(一部施設によって異なります)

【ライトアップ施設】 横浜ハンマーヘッド/ハンマーヘッドクレーン/横浜ワールドポーターズ/横浜マリンタワー/ランドマークプラザ/MARK IS みなとみらい/コレットマーレ/横浜シンフォステージ

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい内のキャンペーンも引き続き展開中！

ランドマークプラザで巨大アーニャがお出迎え

アーニャ バルーンイメージ (C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエアに、全長約6ｍの巨大なアーニャバルーンが登場。さらに館内では、大型バナーなど施設の様々な場所に『SPY×FAMILY』のキャラクターたちが登場します。

【展示期間】 8月23日(土)～10月13日(月・祝)

※一部展示期間が短い展示物がありますので、予めご了承ください。

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいで「お買い物でステッカープレゼント」

期間中、両施設の対象店舗にて2,000円(税込)以上の商品を購入(レシート合算不可)したお客様に、特製ホログラムステッカーをプレゼントいたします。

【開催期間】 9月13日(土)～9月23日(火・祝)

【参加条件】 参加店舗1店舗の会計で2,000円(税込)以上の購入

【ステッカー引換場所】 みなとみらいポイントカウンター(ランドマークプラザ 3階／MARK IS みなとみらい 地下4階)

【引換時間】 11:00~20:00

【備考】 配布予定枚数に達し次第終了となります。あらかじめご了承ください。

複数店舗でのレシートの合算は不可です。

対象外店舗は特設ホームページを確認ください。

アーニャお面プレゼント企画

横浜にアーニャが大量発生!?引き続き両施設にて特製「アーニャのお面」をプレゼントいたします。アーニャになって、横浜のおでかけを楽しもう！

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会※画像はイメージとなります。

【配布日】 9月27日(土)、9月28日(日)、10月11日(土)、10月12日(日)

【配布時間】 ランドマークプラザ ：午前の部：11:30～12:00／午後の部：15:00～15:30

MARK IS みなとみらい ：午前の部：10:30～11:00／午後の部：14:00～14:30

【配布場所】 ランドマークプラザ ：1階 サカタのタネ ガーデンスクエア

MARK IS みなとみらい ：地下4階 えきまえ広場

【備考】 配布予定枚数に達し次第終了となります。あらかじめご了承ください。

お1人様1枚までの配布となります。

『SPY×FAMILY』連携イベントの詳細はこちら：

WEBサイト「横浜観光情報」

https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=368

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

ランドマークプラザ 秋のニュース

一時預かりの充実に向けたモデル事業の一環としてお子様の「横浜型短時間預かり」を開始

室内イメージロゴ

ランドマークプラザ 4階に、お子様向け「短時間預かり」施設「わくわくはまっこひろば」がオープン。買い物や美容院など、ちょっとリフレッシュをしたい時に、お子様を短時間お預かりします。保育士等の資格を持つ職員がリズム遊びや工作など、お子様が楽しく過ごせるプログラムをご用意します。子育て家庭の皆様に、「ゆとりの時間」を。その時間が、親子で過ごす時間をより豊かにし、お子様の健やかな成長につながることを目指しています。

※「横浜型短時間預かり」とは

1回の預かり時間を2～3時間程度の短時間とし、飲食の提供や午睡を伴わない新たな預かりの形態です。預かりにあたっては、複数の職員配置を行うなど、安全・安心に利用できる環境を確保しつつ、保護者の急な用事や通院、リフレッシュなどのニーズに応えていきます。

【店 舗 名】 わくわくはまっこひろば

【開所時期】 9月5日(金)～10月29日(水)

【開 所 日】 水曜～日曜および祝日

【開所時間】 11:00～19:00(最終受付 18:30)

【対象年齢】 ３歳～８歳(小学２年生) ※空き状況によりきょうだい児の小学６年生まで利用可

【利用料金】 (市民)500円/時間、(一般)1,000円/時間 ※ご利用の際はアンケート回答が必須です。

【利用時間】 ３時間30分以下/１回 ※１日１回まで利用可

【定 員】 15名

【そ の 他】 事前面談・食事・午睡なし

【予約受付】 こちらから⇒https://forms.office.com/r/nJQ6krdaqG

MARK IS みなとみらいの秋のイベント

グルメフェア『秋の収穫祭』

MARK IS みなとみらいでは、グルメフェア『秋の収穫祭』を開催します。栗やサーモン、きのこなどの秋に旬を迎える様々な素材等を使ったグルメ、キャンペーン期間だけのお得なセットメニューを揃えました。テイクアウトやデリバリー可能メニューは、秋空の下で季節の移ろいを感じながら食べるのもおすすめです。

MARK IS みなとみらいで、食欲の秋をぜひご堪能ください。

ポスターイメージ

【開催期間】 2025年9月25日(木)～11月4日(火)

【開催場所】 MARK IS みなとみらい 各飲食店舗にて展開

※詳細はMARK IS みなとみらい特設ページをご確認ください。

【特設URL】 https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt668a1.html

「秋の収穫祭」メニュー(一部)

Afternoon Tea TEAROOM

「紅茶鴨と栗のガレット(紅茶付)」

価格 1,730円

※時間帯や曜日により、セット内容・価格が異なります。

まぐろ問屋 めぐみ水産

「サーモンの恵」

価格 1,650円

※毎日20食限定

カフェ コクテル堂

「モンブラン(1カット)」

価格 660円(イートイン)

648円(テイクアウト)

※テイクアウト可能

NATURAL CREPE

「黒ごま玄米フレークきな粉はちみつホイップクリーム」

価格 640円

※テイクアウト可能

横濱こてがえし

「生ホタテとエリンギのオイスターマヨホイル焼き」

価格 930円

ペコちゃんmilkyドーナツ

「milkyクリームドーナツ

国産焼き栗」

価格(1個) 212円

(10/3～11月初旬まで)

※テイクアウト可能

※価格はすべて税込です

『秋のスイーツ Instagram総選挙』

ポスターイメージ

秋のスイーツを取りそろえたMARK IS みなとみらいでは、『秋のスイーツ Instagram総選挙』を実施します。MARK IS みなとみらいのInstagramをフォローして対象スイーツに「いいね！」をすれば投票完了。投票したスイーツが上位3つに入ると、抽選で合計30名様にMARK IS みなとみらいのお買い物クーポンをプレゼントします。

MARK IS みなとみらいで、あなたの「推しスイーツ」をみつけてください。

【投票期間】 2025年10月1日(水)～11月4日(火)

【投票方法】 MARK IS みなとみらいのInstagram(@markisminatomirai)をフォローし、「推しスイーツ」に「いいね！」をしてください。

※詳細はMARK IS みなとみらいホームページをご確認ください。