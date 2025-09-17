【9月19日（金）オンライン開催】累計約11,000人の教育関係者が参加　第101回 教育情報共有会を開催～「あの話のその後、そしてこれから」過去登壇者13名が再集結～

株式会社マインドシェア

株式会社マインドシェア（本社：東京都、代表取締役：今井 祥雅）は、2025年9月19日（金）に「第101回 教育情報共有会」を開催いたします。本会は、2021年4月よりスタートし、教育機関や教育関係者を対象に、知見や実践の共有を目的として継続してきたオンラインイベントです。

今回の第101回では、記念すべき100回開催を超えたことを受け、「あの話のその後、そしてこれから」をテーマに、過去の登壇者13名を再びお招きし、それぞれの実践や取り組みの“現在地”と“これから”を語っていただきます。

■イベント概要

日時：2025年9月19日（金）15時00分~21時00分

ファシリテータ：西澤陽介（株式会社マインドシェア）

対象：教育機関関係者、教育に関心のある企業・自治体・学生 ほか

参加費：無料

申込：https://note.com/eism_ms/n/ne2f87c54adbd

※所属組織のメールアドレスでの登録をお願いいたします

※視聴URLについて、他者へ共有することはお控えください

※1画面を複数人でご覧になる際も、視聴される方おひとりずつのご登録をお願いいたします

配信方法：ZOOMウェビナー

主催：株式会社マインドシェア

■登壇者と登壇時間のご紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38409/table/92_1_8ae98e5b01d4e47a408539da06ea8194.jpg?v=202509170528 ]

■「教育情報共有会」とは

2021年4月の開始以来、『教育情報共有会』は100回を超える開催実績を重ね、延べ11,000人以上の教育関係者にご参加いただいています。登壇者には大学・短大・専門学校関係者をはじめ、学生や企業の方々など、教育に関わる多様な立場の皆様をお招きし、現場のリアルな実践と取り組みを共有してきました。

地域や職位の枠を超えたつながりや情報交換の場としても機能しており、「他校の取り組みが大いに参考になった」「明日から実践に活かせる学びがあった」といった、満足度の高い声が多数寄せられています。今後もマインドシェアは、現場の声や実践知を共有する場を通じて、教育の未来に貢献してまいります。

教育情報共有会をはじめたきっかけ :https://note.com/eism_ms/n/nbb0e5a01761a過去の開催内容一覧 :https://www.mindshare.co.jp/works/3556/

■教育情報共有会を運営する株式会社マインドシェアとは？

株式会社マインドシェアは1989年（平成元年）に創業。民間企業や自治体を対象としたマーケティング支援を行っており、「スクール」分野では25年以上の実績を有しています。これまでに年間40校以上、累計275,000名以上の生徒・学生を対象とした調査を実施してきました。

【主な提供サービス】

１.非出願者・合格非入学者調査

２.入学生・在学生・卒業生満足度調査

３.学生スタッフの育成

４.高大連携の推進サポート

サービスの詳細はこちら :https://www.mindshare.co.jp/commerce-marketing/school-contents-sum■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マインドシェア

スクールチーム：西澤、友野、二階堂、飯田

TEL：03-5232-6880

MAIL：edu-info@mindshare.co.jp