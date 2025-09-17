多様な方の視点を理解することで、新たなおもてなしへと活かすベストブライダル～LGBTQ＋の方も安心して利用できる施設を目指して～関西最大規模イベント「レインボーフェスタ！2025」にブース出展

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

ゲストハウスウエディング会場を全国に展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区／代表取締役：塚田正之）では、2025年10月11日（土）・12日（日）に大阪市で開催される「レインボーフェスタ！2025」にブース出展いたします。

当社ではジェンダーや障害の有無に関わらず、すべてのカップルに幸せを届けたいという想いのもと『Happiness プロジェクト※）』を発足しており、その取り組みの一環として昨年に続き本イベントに参画する運びとなりました。

ブース内では、「レインボーフェスタ2025！」にご来館された方の“幸せの瞬間”を収めた写真撮影を実施。レインボーカラーに彩られたフォトスポットで、結婚写真を中心に活躍する、プロのフォトグラファーによる撮影後、オリジナルの記念台紙でお写真をプレゼントいたします。また、専属のヘアメイクアップアーティストによるワンポイントメイクのサービス等も予定しております。

ご来館いただく方の素敵な想い出になるようお手伝いさせていただきます。

※）Happinessプロジェクトとは、多様な方の視点を理解することで、新たな接客、おもてなしへ活かすための取り組み。

結婚式をはじめ、宿泊・レストラン・宴会や各種イベントで施設をご利用いただくすべてのお客様を同じ想いでお迎えし、すべての人が安心して幸せや喜びを感じられる時間と空間をご提供するために、2020年よりスタート。

これまで、低アレルゲンコースの開発やカバーメイクの実施、車椅子に座ったまま着ることができるウエディングドレスの導入、「ベストブライダル ユニバーサル サービス ガイドブック」の策定や定期的な研修といった様々な取り組みを実施。

■HP：https://www.bestbridal.co.jp/about/initiatives/

レインボーフェスタ！2025とは

レインボーフェスタ！・関西レインボーパレードは、国内外に暮らすあらゆるセクシュアリティ・地域の皆さま・ALLYの皆さまが多様性を祝う関西最大級のイベントです。

公式HP： https://rainbowfesta.org/

【出展イベント概要】

「レインボーフェスタ！2025」

開催日時：10月11日（土）11:00~17:30

10月12日（日）10:00~16:30（※レインボーパレード有）

開催場所：大阪市扇町公園（最寄り駅:地下鉄堺筋線「扇町」・JR 環状線「天満」）

【ブース内容】

ブース名： 「BEST BRIDAL」

内容：レインボーカラーで彩られた特設フォトスポットで専属フォトグラファーによる撮影後、オリジナルの記念台紙でお写真をプレゼント。※先着順でのご案内

※撮影時には、レインボーカラーの花冠やブーケなどをお貸出し

※専属ヘアメイクアップアーティストによりワンポイントメイクのサービスも予定。

参加費用：無料

大阪レインボーフェスタ！2024ブースイメージ大阪レインボーフェスタ！2024 撮影イメージ

■「Happiness プロジェクト」 ダイバーシティの取り組み

Happinessプロジェクト

“たくさんの、LOVEを届けよう。”をブランドスローガンに掲げるベストブライダルでは、障害のある当事者の視点を活かしたユニバーサルデザインのコンサルティング事業を手掛ける株式会社ミライロ※1）と共同で、「Happiness プロジェクト」を2020年よりスタートいたしました。社内プロジェクトチームを立ち上げ、多様なお客様に向けた商品の開発から定期的な社員研修まで、様々な取り組みを実施しています。

公式ホームページ：https://www.bestbridal.co.jp/about/initiatives/

■定期的な社員研修の実施

・ミライロの代表 垣内俊哉（車いすユーザー）による講演（300名聴講）／2020年5月実施済

・ユニバーサルマナー検定3級の実施（60名受講）／2020年7月実施済

・LGBTQ＋対応マナー研修（30名受講）／2020年7月実施済

・ユニバーサルマナー研修（207名聴講）／2022年10月～11月実施済

・ベストブライダル ユニバーサル サービス ガイドブックの策定／2022年11月策定

・ベストブライダル ユニバーサルサービス研修（205名受講）／2023年3月実施

■食物アレルギー・食物制限のお客様に向けて

・低アレルゲン対応のウエディングコース「花水木」

・8大アレルゲン対応のお子様メニュー

・ベジタリアン対応のレストラン・ご宴会メニュー

■LGBTQ＋のお客様に向けて 【株式会社アカルク※2）監修】

・安心してご利用いただける推奨店舗の制定

・申込書類フォーマットの見直し・修正

■マタニティ・ご懐妊のお客様に向けて

・マタニティ対応のウエディングドレス・カラードレス

■耳や言葉の不自由なお客様に向けて

・手話やボードを用いた打合せなど

■歩行が不自由なお客様に向けて

・車椅子の貸し出し

・簡易スロープ設置、エレベーターの乗り降りなどスタッフによる万全のサポート

■外国のお客様

・外国語対応司会者

・ポケトーク（74言語の翻訳に対応する音声翻訳機）の導入

■カバーメイクをご希望のお客様

・顔や身体にある、色むら（白斑やアザなど）を目立たなくするメイク

▲社員研修の様子▲LGBTQ+のお客様の施設利用イメージ▲低アレルゲン対応の料理コース

株式会社ミライロ※1）

「バリアバリュー」を企業理念とし、障害のある当事者の視点から、社会における「障害＝バリア」を取り除き、「価値＝バリュー」に転換するインフラやソリューション、サービスの提供を行っています。

公式ホームページ：https://www.mirairo.co.jp/

株式会社アカルク※2）

LGBTQ＋の人をはじめとする多様な人が働きやすい職場環境づくりを行う人事コンサルティング会社です。

「人と組織を明るく照らす」を理念に様々な会社のD＆I推進を行っています。

公式ホームページ：https://akaruku.co.jp/

