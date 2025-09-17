「SPOTV NOW」、MLBポストシーズンを全試合日本語実況ライブで配信決定！

株式会社SPOTV JAPAN

株式会社SPOTV JAPAN（本社：東京都港区）が運営するスポーツ動画配信サービス「SPOTV NOW（スポティービーナウ）」は、2025年のメジャーリーグベースボール（MLB）ポストシーズンにおいて、ワイルドカードシリーズからワールドシリーズまで、全試合を日本語実況ライブ配信することを決定いたしました。

さらに、試合のライブ配信だけでなく、全試合のハイライト映像や見逃し配信も提供。

試合開始時間に合わせて視聴できない方でも、好きなタイミングで熱戦を振り返ることが可能です。

また、ポストシーズンの注目カードでは、特別ゲストを迎えた「スペシャルライブ」と、MLBを熟知したレギュラーキャストによる「通常ライブ」の2パターンでライブ配信を実施。ファンの皆さまに多様な視聴体験を提供し、ポストシーズンをより一層盛り上げてまいります。

◼️MLBポストシーズンとは

MLB全30チームのうち、ア・リーグ、ナ・リーグそれぞれの3地区の優勝チームとそれを除く年間の勝率上位3チームの計12チームで行われるトーナメント方式の試合で、それぞれ勝ち上がった両リーグの勝者が最後に激突し、年間の優勝チームを決めるMLB最高峰の戦いです。

トーナメントは両リーグに山が分かれ、以下のシリーズで構成されます。

◇ワイルドカードシリーズ（WCS、3戦制2勝先取）

◇ディビジョンシリーズ（LDS、5戦制3勝先取）

◇チャンピオンシップシリーズ（LCS、7戦制4勝先取）

◇ワールドシリーズ（WS、7戦制4勝先取）

世界中の野球ファンが注目するMLB最大のイベントであり、1試合ごとに目が離せない熱戦が繰り広げられます。

◼️「スペシャルライブ」と「通常ライブ」の同時配信

注目カードでは、通常ライブに加え、特別ゲストを迎えたスペシャルライブを同時配信。

MLBファンや野球好き著名人が出演し、選手やチームにまつわるトークで熱戦をさらに盛り上げます。

※特別ゲストの詳細は、決定次第改めて発表いたします。

◼️配信概要

対象コンテンツ：MLB 2025 ポストシーズン 全試合

配信期間：2025年10月1日～11月1日（各シリーズの対戦成績により日程が変わります）

配信試合：ワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合

実況：日本語実況付き

配信形態：通常配信 + 特別ゲストによるスペシャルライブ配信（各シリーズ初戦限定）

見逃し配信・ハイライト：全試合で提供

視聴条件：- ライブ配信・見逃し配信：有料会員登録が必要

- 試合ハイライト・選手ダイジェスト等：無料会員登録で見放題

配信媒体：SPOTV NOW

無料会員登録はこちら :https://spotvnow.jp/intro?utm_source=release&utm_medium=text&utm_campaign=direct_spotvnow

なお、SPOTV NOWでは、現在『1年間楽しもう！MLBをお得に観戦キャンペーン』と称して年間プランのお得なパッケージも販売中。

キャンペーン期間中に新規、または再契約で『プレミアム年間プラン』または『ベーシック年間プラン』にご契約いただきますと、お得に年間プランをご契約いただけます。

・プレミアム年間プラン

通常価格：27,000円（税込） ⇒ 割引価格：22,500円（税込）

・ベーシック年間プラン

通常価格：18,000円（税込） ⇒ 割引価格：15,000円（税込）

※年間プランの有効期限は購入日から1年間となり、自動で更新はされません。

※年間プランご契約後のご契約期間中の途中解約や返金対応は行っておりません。

詳細はこちら :https://www.spotvnow.jp/public/help/notice/detail?id=243

《「SPOTV NOW」（スポティービーナウ）とは》

アプリ（スマートフォン/タブレット）やWebブラウザ（PC）を通して、MLBドジャース所属の大谷翔平選手や山本由伸選手、カブス所属の鈴木誠也選手、今永昇太選手など、日本人選手が出場する試合を中心に毎日MLBの試合を最大8試合ライブ配信（日本語実況は最大4試合）しているサービスです。

また、ライブを見逃してしまった試合も、見逃し視聴やハイライトで視聴が可能です。

なお、MLBのライブ配信、見逃し配信を除く日本人選手ダイジェスト映像や試合ハイライトなどのコンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をしていただければどなたでも無料で視聴いただけます。

各試合のライブ配信を視聴するには無料会員登録後に、有料会員への登録が必要となります。

無料会員登録はこちら :https://spotvnow.jp/intro?utm_source=release&utm_medium=text&utm_campaign=direct_spotvnow

◆SPOTV NOW

https://spotvnow.jp(https://www.spotvnow.jp/intro?utm_source=release&utm_medium=text&utm_campaign=direct_spotvnow)

◆SPOTV NOW 公式YouTube

＠SPOTVNOW_JP(https://www.youtube.com/@SPOTVNOWJAPAN)

◆SPOTV NOW 公式X（旧Twitter）

@SPOTVNOW_JP(https://x.com/SPOTVNOW_JP)

◆SPOTV NOW 公式TikTok

@SPOTVNOW_JP(https://www.tiktok.com/@spotvnow_jp)

◆SPOTV NOW 公式Instagram

＠SPOTVNOW_JP(https://www.instagram.com/spotvnow_jp/)

◆SPOTV NOW 公式サポートX（旧Twitter）

@SPOTVNOW_JP_sup(https://x.com/SPOTVNOW_JP_sup)

【本件に関するお問い合わせ先】

https://www.spotvnow.jp/public/help/cs/contact