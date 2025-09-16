犬のしつけ専門店「東京DOGS」が春日部に″犬の幼稚園特化型店舗″を新規出店！

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市川柳町1丁目298、代表取締役：松尾 邑仁）は、犬のしつけ専門店「東京DOGS」の新店舗として、犬の幼稚園特化型モデル店舗「東京DOGS-春日部-concept "pono"」を2025年11月1日（土）、埼玉県春日部市にオープンいたします。



本店舗は登園習慣を通じて社会性・しつけ・遊びを一体的に学ぶ教育型サービスを提供し、共働き世帯の飼い主さんを含む地域のライフスタイルに寄り添います。

春日部店の特徴

春日部店は「犬の幼稚園特化型」として、愛犬が毎日通うことで習慣的に学べる教育型の預かりサービスを実現します。

登園習慣：朝に登園し、社会化・しつけ・遊び・休息を一日の流れで習得

少頭数クラス制：犬の性格や教育段階に合わせた少人数管理で安全性を確保

褒めるしつけ（褒めトレ(R)）：叱るだけではなく「望ましい行動」を強化

家庭連携：日報・写真・動画による報告で家庭のしつけにも直結

地域協働：春日部市のファミリー層・共働き世帯に寄り添った立地・運営

春日部店のコンセプト名は「pono」

"pono"は、ハワイ語で「"正しさ" "調和" "バランス"」を意味し、愛犬と飼い主が自然体で調和した関係を築くことを目指します。

人も正しい知識を身につけ、人と犬の調和を築き、共に心地よく暮らせる関係づくりを目指しています。

東京DOGSが提唱する「褒める犬のしつけトレーニング」(褒めトレ(R))を軸に、犬の本能や個々の性格を尊重し、遊びや生活の中で自然に学べる環境を整えております。

また、飼い主様へのレッスン・知識普及も重要視し、飼い主様と愛犬の絆をより深く、より豊かに育むお手伝いを致します。

店舗概要

店舗名：東京DOGS-春日部-concept "pono"（犬の幼稚園特化型店舗）

所在地：〒344-0067 埼玉県春日部市中央7丁目1-23

アクセス：

【車でお越しの方】

・東北自動車道「岩槻IC」より 車で15分。

・首都圏中央連絡自動車道「幸手IC」より 車で25分。



【電車でお越しの方】

・東武スカイツリーライン「春日部駅」車約3分。徒歩約10分。

営業時間：9:00～19:00

サービス内容：犬の幼稚園、犬のしつけ教室、提携ペットホテル、パピーパーティー

オープニングセレモニーを開催！

オープンを記念し、2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、オープニングセレモニーを開催します。

限定特典

・先着限定オリジナルお散歩バッグプレゼント（春日部限定デザイン）

・無料しつけ体験会

・軽食サービス

・当日限定全サービス30%off！

代表コメント

株式会社東京DOGS 代表取締役 松尾 邑仁



「春日部店は、東京DOGSがこれまで培ってきた“褒めるしつけ”（褒めトレ(R)）をさらに進化させたモデル店舗です。

ファミリー層や共働き世帯が多い春日部だからこそ、日常的に通える“幼稚園特化型”を展開し、飼い主と愛犬が自然体で調和しながら暮らせる新しいライフスタイルを提案していきたいと考えています。」

社会的取り組み・SDGsへの貢献

動物愛護・適正飼養の普及：代表は埼玉県委嘱「彩の国動物愛護推進員」として地域活動に参画

保護犬支援：譲渡会やチャリティを通じて新しい家族探しを応援

教育連携：専門学校・教育機関との提携で次世代ドッグトレーナーを育成

環境配慮：エコ素材導入、プラスチック削減、清潔で安全な施設運営

今後の展望

株式会社東京DOGSは、直営・フランチャイズを含めた店舗展開を加速させ、全国に「犬のしつけ文化」を普及していきます。



春日部店はそのモデルケースとして、地域に根差した教育型サービスの確立を目指します。

会社概要

社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

事業内容：犬のしつけ事業、犬の幼稚園、ペットホテル、物販、イベント、教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

公式nstagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs

報道関係のお問い合わせ

株式会社東京DOGS 広報担当：八重幡百花

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com