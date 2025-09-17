レッサーパンダへのプレゼント＆エデュテイナーによるトークイベント開催　２０２５年９月２０日（土）国際レッサーパンダデー

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、２０２５年９月２０日（土）の「国際レッサーパンダデー」に、レッサーパンダへのプレゼントに加え、エデュテイナー（飼育スタッフ）のトークイベントを開催いたします。

日本の多くの動物園でも飼育されているレッサーパンダですが、実際の生息状況はどのようなものなのでしょうか。寝ていることが多く、行動も愛らしいという印象ですが、その容姿を超えた魅力はまだまだたくさんあります。

本イベントでは、レッサーパンダにプレゼントを贈るほか、ジャイアントパンダとレッサーパンダ、両方の飼育経験を持つエデュテイナーが登場し、同じ「パンダ」という名前を持つ２種の動物を比較しながら解説いたします。より深くレッサーパンダという種の魅力にふれ、保全について一緒に考えてみませんか？

国際レッサーパンダデーとは

毎年９月の第３土曜日を「国際レッサーパンダデー」と定め、野生のレッサーパンダが直面している現状を多くの人に知ってもらい、危機的状況におかれているレッサーパンダの保全について考える日として、全世界で啓発活動がおこなわれています。



国際レッサーパンダデー「PANDA LOVE CLUB」イベントについて

１．レッサーパンダへのプレゼント＆エデュテイナートーク

- 実施時間２０２５年９月２０日（土）午前１０時３０分～午前１０時４５分（約１５分間）- 場所ブリーディングセンター 屋内運動場- 料金無料- 定員制限なし- 内容・レッサーパンダに大好物のリンゴや氷で作ったケーキのプレゼント・エデュテイナーによるレッサーパンダに関するトークレッサーパンダ飼育スタッフとジャイアントパンダ飼育スタッフが登場し、レッサーパンダの食べ残した竹の葉や竹便などを通じて、同じ「パンダ」という名前を持つ２種の動物を比較し、魅力を伝えます。

２．公式Instagramライブ配信

- 実施時間２０２５年９月２０日（土）午後５時１５分～午後５時２５分（約１０分間）- 場所ブリーディングセンター 屋内運動場- 内容・レッサーパンダに大好物のリンゴや氷で作ったケーキをプレゼント・エデュテイナーによるレッサーパンダに関するトーク

※動物の健康管理などによりイベントを休止する場合がございます。

※取材をご希望の報道関係者の方は、事前にご連絡ください。

アドベンチャーワールドで暮らすレッサーパンダについて

５頭（オス３頭、メス２頭） ※２０２５年９月１７日現在

繁殖実績

アドベンチャーワールドでは１９８８年にレッサーパンダの飼育を開始し、合計１７頭の赤ちゃんが誕生しています。

レッサーパンダについて

- 分類食肉目 レッサーパンダ科- 学名Ailurus fulgens- 英名Lesser Panda- 生息地ヒマラヤ～中国南部- 寿命１０～１５年- 特徴木の上で暮らす動物で、背面が茶色、腹面が黒色の体毛で敵から 身を守るためのカモフラージュになっています。太く長いしっぽが特徴で、木の上でバランスを取るのに適しています。- 食性雑食性 アドベンチャーワールドでは主に竹。その他リンゴやペレットなども与えています。- 繁 殖性成熟は１歳半～２歳。メスは出産の数日前から竹などを運び、巣を作ります。

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】

https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。