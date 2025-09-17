「DAKS（ダックス）× CULLNI（クルニ）」コラボレーション第二弾を発表

三共生興株式会社

英国王室御用達ブランド「DAKS」は、昨年に引き続き、「CULLNI」とコラボレーションしたカプセルコレクションを発売いたします。

昨年、初のコラボレーションが好評を得たことを受けて実現した第2弾となる本コレクションは、2025年10月15日（水）より販売を開始し、順次オンラインストアやPOP-UPストアにて展開いたします。今回のコレクションでは、日常になじむ洗練されたデザインと着心地の良い素材・カッティングで定評のある「CULLNI」と、創業以来“Quality First（品質第一）”を理念に掲げ、ハウスチェックをアイコンとして高品質なものづくりを続けてきた「DAKS」が融合。両ブランドの魅力を余すところなく表現したラインアップとなっています。

◆DAKS × CULLNIカプセルコレクション第二弾

DAKS を象徴するハウスチェックを用い、CULLNIらしいシルエットと色使いに仕上げたコレクション。リラックス感と端正さを兼ね備えたコラボウェアが多数登場します。

【主なアイテム】

■フーディー／プルオーバー

両ブランドのロゴ刺繍をあしらったベーシックアイテム。程よいマットな光沢感がある表面感にしっかりとした肉感ながらふっくらと空気を含んだ着心地の軽さが特徴的なダンボール素材を使用。

ゆったりと空気を含むように広くとった身幅に肩から袖にストンとキレイに落ちる袖付けで、素材の特性を活かしました。

フーディー 各33,000円 (価格は全て税込み価格)プルオーバー 30,800円

■ZIPシャツ／スイッチングシャツ

ハウスチェックをCULLNIらしい切り替えデザインで表現したシャツ。

（左）ZIP採用のデザインシャツ。バイカラーのクレリックシャツ仕様で、CULLNIらしいアクセントが加えられています。 羽織としてもインナーとしても活躍する一着です。

（右）アシンメトリー切り替えの遊び心あるスイッチングシャツ。付属のチンタブもアクセント。

ZIPシャツ 49,500円 (両) パンツ各 49,500円スイッチングシャツ 52,800円

■リバー縫製ジャコット／タイロッケンコート

国内でも希少なリバー縫製を採用。

(MEN) Slant Beltジャコットは、斜めに配置した胸のフラップポケットと、ウエストの吊りベルトがアクセント。程よくゆったりとしたフォルムで上品に仕立てたリバー縫製ならではの着心地が軽やかなジャコットです。

(WOMEN) コートはタイロッケン仕様で美しいドレープを演出し、機能性と美しさを兼備しています。衿裏のボタンを留めるとスタンドカラーとしても着用出来る設計です。

(MEN) Slant Belt ジャコット 165,000円(WOMEN) タイロッケンコート 181,500円

■ツイードブルゾン

肉厚なハウスチェックカラーのツイードを使用し、ユニセックスな雰囲気で仕上げたラグジュアリーな一着。

ツイードブルゾン 104,500円

■モヘアニット

DAKSのハウスチェックを編みで表現し、CULLNIらしいアシンメトリーな切り替えと配色で表現したニット。ゆったりとしたフォルムで、モヘア素材にシャギーをかけることで暖かくラグジュアリーな印象に仕上げました。

◆販売情報

(左/右ともに) モヘアニット 59,400円●POPUP STORE

10月15日（水）～ 28日（火） GINZA SIX 5F POPUPスペース

10月15日（水）～ 28日（火） なんばパークス 2F イベントスペース

10月15日（水）～ 21日（火） 新宿高島屋 4F イベントスペース

10月22日（水）～ 28日（火） 大阪高島屋 2F イベントスペース

10月22日（水）～ 11月4日（火） 大丸京都 5F イベントスペース

11月12日（水）～ 18日（火） 大丸福岡天神 4F イベントスペース

11月13日（木）～ 19日（水） 京王新宿 2F ハーモニー内

【販売先】

◆CULLNI FLAGSHIP STORE

◆CULLNI OFFICIAL ONLINE SHOP https://cullni.com

◆DAKS OFFICIAL ONLINE SHOP https://onlineshop.daks-japan.com

◆ABOUT CULLNI

ブランド名の由来は、CULL（探して集める）＋NIFTY（素敵な、すばらしい、気の利いた）を組み合わせた造語。コンセプトは『Have a wonderful day(素敵な１日を)』。

「素敵な人生を送るために、自分の道は自分で切り開く。意志を持ち集める。選び取る。構築する。」という意味が込められています。

CULLNI ブランドサイト https://cullni.com

CULLNI 公式インスタグラム https://www.instagram.com/cullni

◆ABOUT DAKS

「DAKS」（ダックス）は1894 年創業の英国ファッションブランド。世界で初めてテイラードの機械化に成功、世界で初めてのベルトレス・スラックス『DAKS TOP』を発明するなど、既成概念を破った革新的な商品開発が評価され、現在の地位を築き上げました。

長きに亘りクオリティの高い信頼あるブランドとして認められ、英国王室から3つのロイヤル・ウォラントを授与されました。英国王室御用達ブランドとしての品格を守り、顧客から信頼されるブランドであり続けるために、クオリティへの飽くなき追求を続けてまいります。

DAKSオフィシャルサイト https://daks.com/

DAKS公式インスタグラム https://www.instagram.com/dakslondon/