「JAPAN PACK 2025 日本包装産業展」に出展

岩崎電気は、10月7日～10月10日に東京ビッグサイトで開催される、包装業界及び関連分野の最新技術・機器・サービスが集まる国際的な展示会「JAPAN PACK 2025 日本包装産業展」に出展します。

これまでの包装の概念を超えて、包装技術の革新と持続可能な未来への貢献を目指す本展示会のテーマは「BEYOND」。

岩崎電気の掲げる「未来のアタラシイをつくる」に通ずるこのテーマにあわせ、新たな装置、新たなソリューションをご提案します。

出展概要

UV-LED装置(シールラベル向け)

会期：2025年10月7日(火)～10日(金) 10：00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 4～8ホール

岩崎電気ブース：7-120 (東展示棟 7ホール)

入場無料 来場者事前登録が必要です。

見どころ

岩崎電気では最新のLED技術を一堂に集結させて、最先端UV-LED技術を展示、ご提案します。

UV-LED装置

シールラベル・ビジネスフォーム・枚葉印刷向けに最適化されたUV-LED装置を展示。

280nmと365nmといった異なる波長を組み合わせた混合UV-LEDは、用途に応じた柔軟な照射を可能にします。

UVC-LEDによる殺菌技術

高い殺菌効果を持つUVC-LEDを活用したソリューションを紹介。

衛生管理が求められる現場に革新をもたらします。

環境配慮型EB照射器

溶剤フリー・開始剤フリーを実現したEB(電子線)照射器を展示予定。

環境負荷を軽減しつつ高性能を追求した次世代装置です。

主な出展商品

UV-LED装置(実機)

混合UV-LED装置(実機)

電子線(EB)照射装置(実機)

UVC-LED殺菌装置(実機)

パルスドキセノン殺菌装置(パネル)

関連情報

