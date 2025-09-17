「JAPAN PACK 2025 日本包装産業展」に出展
岩崎電気株式会社
岩崎電気は、10月7日～10月10日に東京ビッグサイトで開催される、包装業界及び関連分野の最新技術・機器・サービスが集まる国際的な展示会「JAPAN PACK 2025 日本包装産業展」に出展します。
これまでの包装の概念を超えて、包装技術の革新と持続可能な未来への貢献を目指す本展示会のテーマは「BEYOND」。
岩崎電気の掲げる「未来のアタラシイをつくる」に通ずるこのテーマにあわせ、新たな装置、新たなソリューションをご提案します。
UV-LED装置(シールラベル向け)
出展概要
会期：2025年10月7日(火)～10日(金) 10：00～17:00
会場：東京ビッグサイト 東展示棟 4～8ホール
岩崎電気ブース：7-120 (東展示棟 7ホール)
入場無料 来場者事前登録が必要です。
見どころ
岩崎電気では最新のLED技術を一堂に集結させて、最先端UV-LED技術を展示、ご提案します。
UV-LED装置
シールラベル・ビジネスフォーム・枚葉印刷向けに最適化されたUV-LED装置を展示。
280nmと365nmといった異なる波長を組み合わせた混合UV-LEDは、用途に応じた柔軟な照射を可能にします。
UVC-LEDによる殺菌技術
高い殺菌効果を持つUVC-LEDを活用したソリューションを紹介。
衛生管理が求められる現場に革新をもたらします。
環境配慮型EB照射器
溶剤フリー・開始剤フリーを実現したEB(電子線)照射器を展示予定。
環境負荷を軽減しつつ高性能を追求した次世代装置です。
主な出展商品
UV-LED装置(実機)
混合UV-LED装置(実機)
電子線(EB)照射装置(実機)
UVC-LED殺菌装置(実機)
パルスドキセノン殺菌装置(パネル)
関連情報
イベント情報 - JAPAN PACK 2025 日本包装産業展(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/event/2025/pack.html)