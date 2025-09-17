特別展「NEW PAST　飛鳥・藤原から東アジアへの旅」の開催

奈良県

しまなみ海道（2019）

このたび、奈良県立万葉文化館では特別展「NEW PAST 飛鳥・藤原から東アジアへの旅」を開催いたします。

石川直樹（1977-）は、高校２年生の時に出たインド・ネパールへの一人旅以来、未知との出会いを求めて、地球上の辺境から都市まであらゆる場所を旅してきました。2000年に北極から南極まで人力で踏破するPole to Poleプロジェクトに参加、翌年七大陸最高峰登頂を成功させ、2024年には8000メートル峰14座すべての登頂を達成しました。

本展では、石川が撮影した「遣新羅使」ゆかりの地とともに「遣新羅使」の歌を紹介します。古の船旅を写真と万葉歌で巡りなおし、東アジアとの繋がりのなかで揺れ動いた「飛鳥・藤原」を知っていただければ幸いです。

会 期：令和7年10月18日（土） ～令和８年１月18日（日）

休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日)

会 場：〒634-0103 奈良県高市郡明日香村飛鳥10 奈良県立万葉文化館 日本画展示室

開館時間：10時～17時30分（入館は17時まで）

詳細を見る :https://www.manyo.jp/event/detail.html?id=571

✼・・┈┈┈┈┈┈┈┈・・✼関連イベント✼・・┈┈┈┈┈┈┈┈・・✼

◇オープニングギャラリートーク◇ 要観覧券・参加費無料・申込不要

講 師：石川直樹氏（写真家）

日 時：令和7年10月18日（土）14時～

会 場：奈良県立万葉文化館 日本画展示室

◇担当学芸員ギャラリートーク◇ 要観覧券・参加費無料・申込不要

１.令和7年10月19日（日）14時～

２.令和7年10月22日（水）15時40分～

３.令和7年11月19日（水）15時40分～

４.令和7年12月17日（水）15時40分～

会 場：奈良県立万葉文化館 日本画展示室

◇トークイベント◇ 参加費無料・事前申込要

☆１部：石川直樹トークショー☆

☆２部：トークセッション☆

登壇者：石川直樹氏（写真家）

山田隆文氏（奈良県世界遺産室調整員）井上さやか（奈良県立万葉文化館企画・研究係長）

日 時：令和8年1月10日（土）14時～16時（開場13時30分）

定 員：150名（先着順）

会 場：奈良県立万葉文化館 企画展示室

トークイベントお申込はこちら :https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J3000009z0LmIAI&entry=1

◆世界遺産室企画「石川直樹フォトワークショップ」◆ 参加費無料・事前申込要

講 師：石川直樹氏（写真家）

日 時：令和7年11月８日（土）13時～16時30分

場 所：奈良県立万葉文化館 企画展示室

定 員 １５名（申込者多数の場合は抽選 9月下旬頃申込受付開始予定 ）

会 場 奈良県立万葉文化館 企画展示室

主 催 奈良県世界遺産室

<フォトワークショップに関するお問い合わせ>

奈良県世界遺産室

魅力発信係 TEL 0742-27-8973



※参加申込方法等、詳細は奈良県世界遺産室HPでご確認ください。