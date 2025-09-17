特別展「NEW PAST 飛鳥・藤原から東アジアへの旅」の開催
しまなみ海道（2019）
このたび、奈良県立万葉文化館では特別展「NEW PAST 飛鳥・藤原から東アジアへの旅」を開催いたします。
石川直樹（1977-）は、高校２年生の時に出たインド・ネパールへの一人旅以来、未知との出会いを求めて、地球上の辺境から都市まであらゆる場所を旅してきました。2000年に北極から南極まで人力で踏破するPole to Poleプロジェクトに参加、翌年七大陸最高峰登頂を成功させ、2024年には8000メートル峰14座すべての登頂を達成しました。
本展では、石川が撮影した「遣新羅使」ゆかりの地とともに「遣新羅使」の歌を紹介します。古の船旅を写真と万葉歌で巡りなおし、東アジアとの繋がりのなかで揺れ動いた「飛鳥・藤原」を知っていただければ幸いです。
会 期：令和7年10月18日（土） ～令和８年１月18日（日）
休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日)
会 場：〒634-0103 奈良県高市郡明日香村飛鳥10 奈良県立万葉文化館 日本画展示室
開館時間：10時～17時30分（入館は17時まで）
詳細を見る :
https://www.manyo.jp/event/detail.html?id=571
✼・・┈┈┈┈┈┈┈┈・・✼関連イベント✼・・┈┈┈┈┈┈┈┈・・✼
◇オープニングギャラリートーク◇ 要観覧券・参加費無料・申込不要
講 師：石川直樹氏（写真家）
日 時：令和7年10月18日（土）14時～
会 場：奈良県立万葉文化館 日本画展示室
◇担当学芸員ギャラリートーク◇ 要観覧券・参加費無料・申込不要
１.令和7年10月19日（日）14時～
２.令和7年10月22日（水）15時40分～
３.令和7年11月19日（水）15時40分～
４.令和7年12月17日（水）15時40分～
会 場：奈良県立万葉文化館 日本画展示室
◇トークイベント◇ 参加費無料・事前申込要
☆１部：石川直樹トークショー☆
☆２部：トークセッション☆
登壇者：石川直樹氏（写真家）
山田隆文氏（奈良県世界遺産室調整員）井上さやか（奈良県立万葉文化館企画・研究係長）
日 時：令和8年1月10日（土）14時～16時（開場13時30分）
定 員：150名（先着順）
会 場：奈良県立万葉文化館 企画展示室
トークイベントお申込はこちら :
https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J3000009z0LmIAI&entry=1
◆世界遺産室企画「石川直樹フォトワークショップ」◆ 参加費無料・事前申込要
講 師：石川直樹氏（写真家）
日 時：令和7年11月８日（土）13時～16時30分
場 所：奈良県立万葉文化館 企画展示室
定 員 １５名（申込者多数の場合は抽選 9月下旬頃申込受付開始予定 ）
会 場 奈良県立万葉文化館 企画展示室
主 催 奈良県世界遺産室
<フォトワークショップに関するお問い合わせ>
奈良県世界遺産室
魅力発信係 TEL 0742-27-8973
※参加申込方法等、詳細は奈良県世界遺産室HPでご確認ください。