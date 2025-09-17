SUMMER SONIC 2025 & SONICMANIA 放送・配信アーティストが決定！ 10月26日（日）午前10:00～WOWOWでお届け！

今年で24回目の開催となる、日本を代表する一大音楽フェス「SUMMER SONIC」。WOWOWでは、ZOZOマリンスタジアム・幕張の浜・幕張メッセを会場にした「SUMMER SONIC 2025」の東京会場DAY-1、DAY-2の模様と、その前夜にオールナイトで開催された「SONICMANIA」の模様を10月26日（日）午前10時より独占放送・配信する。そしてこのたび、放送・配信アーティストが決定となった。
国内外のトップアーティストやシーンの最前線を行くミュージシャンが集結し、すべての音楽ファンを熱狂の渦に巻き込む真夏の風物詩サマソニ。マリンステージ、ビーチステージ、マウンテンステージ、ソニックステージ、パシフィックステージで繰り広げられた熱いライブを、12時間以上にわたりたっぷりとお届け。豪華アーティストが勢ぞろいしたサマソニならではの熱気と興奮を存分に味わっていただきたい。


【SUMMER SONIC 2025 & SONICMANIA 放送・配信アーティスト】



＜SONICMANIA＞


THE PRODIGY


2HOLLIS / COMMON / 電気グルーヴ / FLOATING POINTS - LIVE / GESAFFELSTEIN


Perfume / THE SPELLBOUND × BOOM BOOM SATELLITES



＜SUMMER SONIC 2025 DAY-1＞


FALL OUT BOY


AI＆JUJU / amazarashi / Ave Mujica / BABYMETAL / BAND-MAID / BEABADOOBEE / BLOC PARTY


BUS / CHASE ATLANTIC / chilldspot / COMMON / DIGABLE PLANETS / DOMi & JD BECK


go!go!vanillas / HANA / HOT MILK / HYDE / i-dle / izna / JIMMY JAM ＆ TERRY LEWIS


KickFlip / 黒夢 / LiSA / MONOBLOC / 紫 今 / Official髭男dism / PORTER ROBINSON / THE PRODIGY


PSYCHIC FEVER / PUSHIM with HOME GROWN / THE ROSE / スチャダラパー / SixTONES


ウルフルズ / WALLICE / WOODZ / YUNGBLUD



＜SUMMER SONIC 2025 DAY-2＞


ALICIA KEYS


aespa / AI / B&ZAI / BE:FIRST / BOMBA ESTEREO / CAMILA CABELLO / Def Tech


ELIJAH WOODS / FEID / FRUITS ZIPPER / Furui Riho / INFINITY SONG / INI / iri


J BALVIN / JEFF SATUR / JO1 / JVKE / KATSEYE / LANA / LEE YOUNGJI / MAZZEL


Mrs. GREEN APPLE / NESSA BARRETT / NiziU / Omoinotake / PERRO NEGRO / RIP SLYME


TAINY / TINASHE / 冨岡愛 / 優里


※放送・配信アーティストは変更になる可能性があります。


※ヘッドライナー以外はアルファベット順に掲載。



【番組情報】


SUMMER SONIC 2025 ハイライト(https://www.wowow.co.jp/detail/205114)


9月27日（土）午後9:00 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり
SONICMANIA(https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/)


10月26日（日）午前10:00　WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
SUMMER SONIC 2025 DAY-1(https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/)


10月26日（日）午後0:30　WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
SUMMER SONIC 2025 DAY-2(https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/)


10月26日（日）午後6:30　WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信


※SONICMANIA、SUMMER SONIC 2025 DAY-1・DAY-2は放送・配信終了後～30日間アーカイブ配信あり
収録日：2025年8月15日、16日、17日収録場所：千葉　ZOZOマリンスタジアム、幕張の浜、幕張メッセ
＜番組サイト＞


https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/(https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/)