高輪地区まつり with TAKANAWA GATEWAY CITYを開催します

港区

高輪地区まつりは、港区と高輪ゲートウェイエリアマネジメントが令和４年度から開催している地域交流イベントです。今年３月にまちびらきしたTAKANAWA GATEWAY CITYを舞台に、地域の町会・自治会や事業者、大使館、全国の自治体が連携し、イベントを通じて高輪の文化や街の魅力と可能性を発信します。

概要

日時

令和７年10月26日（日曜） 午前11時～午後７時

場所

TAKANAWA GATEWAY CITY Gateway Park、高輪リンクライン(※) 他

（※）高輪リンクライン…開業期の鉄道が走ったライン上にレールを埋め込み、高輪築堤の石積みを用いたファニチャーを配置したストリート空間

高輪マルシェエリア、大使館＆全国連携マルシェエリア、未来体験エリア、キッチンカーエリア、抽選会場など、様々なブースが出店します。

大ステージでの多彩なパフォーマンスやイベントも実施します。

今年も盆踊り大会で盛り上がろう！（参加無料！服装自由！）

夕方からは大ステージが盆踊り会場に変わります。伝統ある「東京音頭」や「炭鉱節」、「東京みなと音頭」などに合わせて、地域の皆さんと一緒に高輪エリア最大級の盆踊り大会を楽しみましょう！

開催時間

午後４時～７時

主催：一般社団法人 高輪ゲートウェイエリアマネジメント

共催：港区、東日本旅客鉄道株式会社、株式会社ルミネ、株式会社JR東日本クロスステーション、株式会社JR東日本ビルディング、株式会社ジェイアール東日本都市開発、一般社団法人JR東日本文化創造財団 など

協力：高輪地区関係町会・自治会、港区関係企業 など