¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡ÙºÇ½ª²ó¡Ã°Àï¶ìÆ®¤·¤¿¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÅ¹ÊÞ²þ³×ÊÔ¡×¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ª»³ËÜÍµÅµ¡ÖËÜÅö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦²°Éß¡Ö¶áÇ¯´Ñ¤¿VTR¤Ç°ìÈÖµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥êー¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù¡ÊÁ´12²ó¡Ë¤Î#12¤ò2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®URL¡§https://abema.tv/video/episode/90-1833_s4_p12¡Ë
¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4Ì¾¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¢£»³ËÜÍµÅµ¡ÖËÜÅö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡¢
°Àï¶ìÆ®¤·¤¿¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÅ¹ÊÞ²þ³×ÊÔ¡×¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ª
»³ËÜ¤Èµì¡ØMIST¡ÙÎè¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÀã²ò¤±¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂç¶½Ê³¡ª¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦²°Éß¡Ö¶áÇ¯´Ñ¤¿VTR¤Ç°ìÈÖµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
9·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤Î#12¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó·ÝÇ½¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÅ¹ÊÞ²þ³×ÊÔ¡×ºÇ½ª¾Ï¤òÊüÁ÷¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬¥Û¥¹¥È¤Î»Õ¾¢¡È·³¿À¡É¤³¤È¿´Ì«°ì´õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ä¶ÈÉÔ¿¶¤ÇÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ØMIST¡Ù¤ÎºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿·Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ØSiVAH¡Ù¤ÇÅ¹ÊÞ²þ³×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤¿º£²ó¤Ï¡¢²áµî¥·ー¥º¥ó¤Ç»³ËÜ¤¬½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤À¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ØLiTA¡Ù¡ØLillion¡Ù¤È¤Î3Å¹ÊÞ¹çÆ±±Ä¶È¤Î¸åÈ¾Àï¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹çÆ±±Ä¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ØLiTA¡Ù¤«¤é»³ËÜºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÇú·âÎµÇÏ¤È´üÂÔ¤Î¥ëー¥ー¤À¤Ã¤¿JIN¡¢¡ØLillion¡Ù¤«¤é¤Ï·³¿À¤Î¿®Íê¤¬ºÇ¤â¸ü¤¤¥Î¥¢¤È°Ë¿á½Ö¤é¡¢°ìÎ®¥Û¥¹¥È¤¬»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
·³¿À¤ÎºÓÇÛ¤ÇÇú·âÎµÇÏ¤È¡ØSiVAH¡Ù¤ÎËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡ËÌ«¤¬¥Ú¥¢ÀÜµÒ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çú·âÎµÇÏ¤Î¼ÂÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ËÜµ¤Ì«¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Çú·âÎµÇÏ¤Ã¤Æ°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»³ËÜ¤ÏÁ°È¾Àï¤Ç¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ØSiVAH¡Ù¤Î¸Å»²¥Û¥¹¥È¡¦Îè¤ÈºÆ¤Ó¥Ú¥¢ÀÜµÒ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£µ¤¤Þ¤º¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¸ß¤¤¤Ë¾Ç¤ê¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤Î¥Èー¥¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë½¦¤¤¡¢¥Õ¥©¥íー¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿Îè¡£¥°¥ëー¥×¥Èー¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Îè¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç½é¤á¤Æ»ØÌ¾¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¸¤Ç...ËÜÅö¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°û¤ßÄ¾¤·¡Ê½é²ó¤«¤é¤ÎËÜ»ØÌ¾¡Ë¤Þ¤Ç·Ò¤²¤¿»³ËÜ¤ÈÎè¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÊÌ¤ÎÂî¤Ç¤â¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿ÀÜµÒ¤ÇÉ±¡Ê=µÒ¡Ë¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÎÃíÊ¸¤Þ¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¡¢ÅÜÅó¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿2¿Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¿ÀÅ¸³«¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ±Ä¶È½ªÎ»¸å¡¢Îè¤ÈËÜµ¤Ì«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎµÇÏ¡¢¥Î¥¢¤¯¤ó¡¢½Ö¡¢JIN¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â²¶¤Ïº£Æü1Æü¤À¤±¸«¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á2¿Í¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÅÛ¤é¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤°¤é¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿»³ËÜ¡£Îè¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â²¶¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ã¡¢²¼¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´¶¼Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ²þ³×¤ËÈ¿È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Îè¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢»³ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢»³ËÜ¤ÏËÜµ¤Ì«¤ÈÎè¤È¥¢¥Ä¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·...¡ª¡©¥¹¥Æ¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤ÎÀõÅÄÉñ¤È¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¤¨¤Ê¤³¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»³ËÜ¤ÈÎè¤ÎÀã²ò¤±¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦²°Éß¤Ï¡Ö¶áÇ¯´Ñ¤¿VTR¤Ç°ìÈÖµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤¨¤Ê¤³¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¡Ê»³ËÜ¤ÈÎè¤Î¡Ë¥·ー¥ó¸«¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤¨¤Ê¤³¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ô¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÃØ³
ÀõÅÄ¿¿±û¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¡È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¿åÃå¼Ì¿¿¡É¤Î°Õ³°¤Ê»£±Æ¼Ô¤ò¹ðÇò¡ª
¥¹¥¿¥¸¥ª¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ê¤³¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£ÂçÎÌ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤¨¤Ê¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¤¨¤Ê¤³¤Ï¡Ö¥Ðー¥¹¥Çー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö600¿Í¤°¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËèÇ¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È³«ÉõÇÛ¿®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï7»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¤¨¤Ê¤³»Ë¾åºÇ¾®ÉÛÌÌÀÑ¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥®¥ê¥®¥ê¿åÃå¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¡É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿½¸¤Ð¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¤â½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¨¤Ê¤³¤Ï¡¢¡Ö½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤ÇÊÔ½¸Éô¤â¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤âÉáÄÌ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¼Ì¿¿½¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¿åÃå¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÁ´ÉôÊÑ¤¨¤µ¤»¤Æ¡¢¡Ø»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«¤éºÝ¤É¤¤°áÁõ¤Ç¤Î»£±Æ¤òË¾¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀõÅÄ¤Ï¸½ºßÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÂç²ñ¤Ç¥ï¥ë¥Ä¤È¥¿¥ó¥´¤ÎÉôÌç¤Ë½Ð¤Æ¡¢1¤Ä¤¬3°Ì¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï4°Ì¡×¤È¹ñÆâÂç²ñ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö10·î¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¡×¤ÈÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¿åÃå»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÀõÅÄ¡£Àä·Ê¤ÎÃæ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¿åÃå¼Ì¿¿¤Ë¡¢MC¿Ø¤«¤é¡ÖÃ¯¤È¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ËÉâ¤«¤Ö¤È¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡ÖËå¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢»£±Æ¼Ô¤¬Ëå¡¦ÀõÅÄ¿¿±û¤À¤È¹ðÇò¡£°Õ³°¤Ê¿¿Áê¤ËMC¿Ø¤Ï¡Ö¿¿±û¤¬»£¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¿¿±û¼Ì¿¿»£¤ë¤Î¤¦¤Þ¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¯¥·ー½÷Í¥4Ì¾¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤ÆËÜµ¤¤Îº§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ä¹´üÌ©Ãå´ë²è¡Öº§³è½÷Í¥～»ä¤¬·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥±～¡×¤âÊüÁ÷¡£34ºÐ¤Î¸µ¥»¥¯¥·ー½÷Í¥¡¦ß§Ã«²ÌÊâ¤È½÷Í¥Îò16Ç¯ÌÜ¡¢41ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥»¥¯¥·ー½÷Í¥¡¦¿¥ÅÄ¿¿»Ò¤Îº§³è¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¿ÍÌÜ¤ÎÃËÀ¤È¤ª¸«¹ç¤¤¤ËÄ©Àï¤·¤¿ß§Ã«¤Ï¡¢º§³è¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¾ò·ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¿¥ÅÄ¤Ï¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¿¡¤¨¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ä40Âåº§³è¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿¥ÅÄ¤Îº§³è¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï...¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¥»¥¯¥·ー½÷Í¥¤ÎÂçÄÐ¤Ò¤Ó¤¤È¸µ¥»¥¯¥·ー½÷Í¥¤Ç¼Â¶È²È¤Îº´ÁÒå«¤¬½Ð±é¡£¥»¥¯¥·ー½÷Í¥¤¿¤Á¤Îº§³è¤ò¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜÈÖÁÈ¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤Ï2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù ³µÍ×
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸URL¡§https://abema.tv/video/title/90-1833
